Китайские бренды Geely и Haval сохраняют потенциал роста на рынке автомобилей

К тому же, на рынке есть избыток нераспроданных автомобилей, поэтому крупные дилеры предлагают скидки, которые в некоторых случаях достигают 500 тысяч рублей. В первом квартале 2024 года дилеры будут снижать цены на автомобили 2023 и 2022 года выпуска для поддержания спроса. Общий избыток только автомобилей Lada к концу прошлого года составил 35-40 тысяч.