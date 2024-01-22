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Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Китайские бренды Geely и Haval сохраняют потенциал роста на рынке автомобилей

Китайские бренды Geely и Haval сохраняют потенциал роста на рынке автомобилей

22 января 2024, 08:11
Фото: 1MI
По словам автоэксперта Сергея Арбузова, китайские компании Geely и Haval сохраняют потенциал для стабильного роста на автомобильном рынке.

Однако Chery и ее дочерние бренды столкнулись с застоем продаж, который может привести к спаду. Арбузов отметил, что китайские бренды могут снизить цены, воспользовавшись поддержкой своего правительства или пожертвовать своей прибылью ради бонусов от дистрибьютора, пишет ИА RuNews24.ru.

Тем не менее, нет предпосылок для снижения розничных цен в 2024 году, кроме того, увеличится средний срок владения автомобилем. Вследствие этого часть покупателей, которые не могут себе позволить новый иностранный автомобиль, переходят на рынок подержанных машин.

К тому же, на рынке есть избыток нераспроданных автомобилей, поэтому крупные дилеры предлагают скидки, которые в некоторых случаях достигают 500 тысяч рублей. В первом квартале 2024 года дилеры будут снижать цены на автомобили 2023 и 2022 года выпуска для поддержания спроса. Общий избыток только автомобилей Lada к концу прошлого года составил 35-40 тысяч.

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