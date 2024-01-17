Депутат Чаплин: Россияне могут погасить долги путем зачета налоговой переплаты

Обычный налоговый вычет можно получить через «Госуслуги», подав соответствующее заявление. После перечисления средств ими оплачиваются квитанции за ЖКХ. Чаплин отметил, что в этом году налоговые вычеты увеличены. На образование, лечение и медицинские услуги — до ста пятидесяти тысяч рублей, на обучение ребенка — до ста десяти тысяч. Что касается недвижимости, то вернуть можно до 260 тысяч рублей.