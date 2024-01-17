Депутат Чаплин: Россияне могут погасить долги путем зачета налоговой переплаты

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Нормы, согласно которым россияне могут избавиться от обязательств за счет возврата излишне уплаченного НДФЛ, начали действовать в 2020-м году, передает NEWS.ru со ссылкой на депутата Чаплина.
Парламентарий уточнил, что процедура осуществляется по решению налогового органа или на основании заявления самого налогоплательщика. При этом зачет переплаты производится независимо от вида налога.
На налоговый вычет не могут рассчитывать граждане с большой задолженностью перед государством. Однако при этом речь идет не об НДФЛ, а о налогах на транспорт, земельный участок или недвижимость.
Обычный налоговый вычет можно получить через «Госуслуги», подав соответствующее заявление. После перечисления средств ими оплачиваются квитанции за ЖКХ. Чаплин отметил, что в этом году налоговые вычеты увеличены. На образование, лечение и медицинские услуги — до ста пятидесяти тысяч рублей, на обучение ребенка — до ста десяти тысяч. Что касается недвижимости, то вернуть можно до 260 тысяч рублей.