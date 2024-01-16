Средняя предлагаемая зарплата в РФ за 2023 год стала выше на 10 тысяч рублей

Как сообщает runews24.ru, ссылаясь на комментарий руководителя пресс-службы одного из сервисов по поиску работы Екатерины Никифоровой, зарплаты в ушедшем году росли у специалистов по разным направлениям занятости. Также она назвала те области деятельности, в которых работодатели намерены стабильно повышать зарплаты и в будущем.