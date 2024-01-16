Средняя предлагаемая зарплата в РФ за 2023 год стала выше на 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Как сообщает runews24.ru, ссылаясь на комментарий руководителя пресс-службы одного из сервисов по поиску работы Екатерины Никифоровой, зарплаты в ушедшем году росли у специалистов по разным направлениям занятости. Также она назвала те области деятельности, в которых работодатели намерены стабильно повышать зарплаты и в будущем.
Средняя предполагаемая зарплата в России за год стала выше на 10 тысяч рублей — с 45 тысяч рублей до 55 тысяч рублей. Помимо этого, с 50 до 60 тысяч рублей увеличилась средняя ожидаемая зарплата.
Эксперт отмечает наиболее значительный прирост зарплат у «синих воротничков» и линейного массового персонала. Предпосылками для такого увеличения окладов выступили инфляция и нехватка кадров на рынке труда, когда компании стараются переманить друг у друга специалистов, привлекая их прибавками к зарплате.
Самыми высокооплачиваемыми профессиями собеседница издания называет различных представителей топ-менеджмента, а также квалифицированный рабочий персонал: водителей, инженеров, докторов.