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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Средняя предлагаемая зарплата в РФ за 2023 год стала выше на 10 тысяч рублей

16 января 2024, 17:04
Вопрос дохода становится для россиян все более важным, и, несмотря на наблюдающиеся политико-экономические трудности, в стране в прошлом году зафиксирован значительный рост зарплат.

Как сообщает runews24.ru, ссылаясь на комментарий руководителя пресс-службы одного из сервисов по поиску работы Екатерины Никифоровой, зарплаты в ушедшем году росли у специалистов по разным направлениям занятости. Также она назвала те области деятельности, в которых работодатели намерены стабильно повышать зарплаты и в будущем.

Средняя предполагаемая зарплата в России за год стала выше на 10 тысяч рублей — с 45 тысяч рублей до 55 тысяч рублей. Помимо этого, с 50 до 60 тысяч рублей увеличилась средняя ожидаемая зарплата.

Эксперт отмечает наиболее значительный прирост зарплат у «синих воротничков» и линейного массового персонала. Предпосылками для такого увеличения окладов выступили инфляция и нехватка кадров на рынке труда, когда компании стараются переманить друг у друга специалистов, привлекая их прибавками к зарплате.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями собеседница издания называет различных представителей топ-менеджмента, а также квалифицированный рабочий персонал: водителей, инженеров, докторов.

#Общество
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