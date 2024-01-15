Пыяла и Мираж: что слушали жители Башкирии в прошедшие праздники

«МТС Музыка» также отметила артистов, которые в этом году привлекли внимание к своему творчеству и кратно выросли в количестве прослушиваний. Так, жители Башкирии отдавали предпочтение музыкантам из Поволжья: Группа из соседнего Татарстана «Аигел», «Ласковый май», солистом которой был уроженец башкирского города Кумертау Юрий Шатунов и саратовская группа «Комбинация» заняли главные строчки в ТОП-10 альбомов по прослушиваниям в 2024 году.