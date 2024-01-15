Пыяла и Мираж: что слушали жители Башкирии в прошедшие праздники

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Самой заслушанной поп-артисткой стала Anna Asti, которая за прошлый год успела выпустить альбом, а также запустить свой музыкальный лейбл. Баста стал самым заслушанным рэп-артистом, чьи синглы набирали огромное количество прослушиваний в стриминге. Среди рок-артистов лидирует группа «Король и Шут». Фаворитом слушателей в жанре танцевальной музыки стала группа «Мираж».
«МТС Музыка» также отметила артистов, которые в этом году привлекли внимание к своему творчеству и кратно выросли в количестве прослушиваний. Так, жители Башкирии отдавали предпочтение музыкантам из Поволжья: Группа из соседнего Татарстана «Аигел», «Ласковый май», солистом которой был уроженец башкирского города Кумертау Юрий Шатунов и саратовская группа «Комбинация» заняли главные строчки в ТОП-10 альбомов по прослушиваниям в 2024 году.