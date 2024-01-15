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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Пыяла и Мираж: что слушали жители Башкирии в прошедшие праздники

Пыяла и Мираж: что слушали жители Башкирии в прошедшие праздники

15 января 2024, 09:23
Фото: МТС
Стали известны музыкальные предпочтения пользователей стриминг-сервиса «МТС Музыка» во время праздничных выходных. В тройку лидеров вошли: русский поп, рэп и танцевальная музыка.

Самой заслушанной поп-артисткой стала Anna Asti, которая за прошлый год успела выпустить альбом, а также запустить свой музыкальный лейбл. Баста стал самым заслушанным рэп-артистом, чьи синглы набирали огромное количество прослушиваний в стриминге. Среди рок-артистов лидирует группа «Король и Шут». Фаворитом слушателей в жанре танцевальной музыки стала группа «Мираж».

«МТС Музыка» также отметила артистов, которые в этом году привлекли внимание к своему творчеству и кратно выросли в количестве прослушиваний. Так, жители Башкирии отдавали предпочтение музыкантам из Поволжья: Группа из соседнего Татарстана «Аигел», «Ласковый май», солистом которой был уроженец башкирского города Кумертау Юрий Шатунов и саратовская группа «Комбинация» заняли главные строчки в ТОП-10 альбомов по прослушиваниям в 2024 году.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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