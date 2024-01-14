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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Башкирии школьник получил серьезные травмы, спустившись по перилам лестницы

14 января 2024, 07:59
Несчастный случай произошел в Туймазах.

Ученик в возрасте 11 лет упал со школьной лестницы. Как сообщает информационный портал «Вести-Башкортостан», несчастный случай произошел во время перерыва после первого урока.

Школьник из пятого класса попытался спуститься по перилам со второго этажа, но потерял равновесие и упал на лестничную площадку первого этажа. Специалисты скорой помощи доставили его в больницу.

Сейчас подросток находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

#Анастасия Денисенко
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