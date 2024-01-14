В Башкирии школьник получил серьезные травмы, спустившись по перилам лестницы

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Ученик в возрасте 11 лет упал со школьной лестницы. Как сообщает информационный портал «Вести-Башкортостан», несчастный случай произошел во время перерыва после первого урока.
Школьник из пятого класса попытался спуститься по перилам со второго этажа, но потерял равновесие и упал на лестничную площадку первого этажа. Специалисты скорой помощи доставили его в больницу.
Сейчас подросток находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.