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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

В 2024 году в модернизацию коммунальной инфраструктуры РБ вложат 7,8 млрд рублей

В 2024 году в улучшение коммунальной инфраструктуры Башкирии вложат 7,8 млрд рублей

13 января 2024, 06:28
Фото: 1MI

В 2024 году в модернизацию коммунальной инфраструктуры РБ вложат 7,8 млрд рублей

В этом году в улучшение коммунальной инфраструктуры Башкирии вложат 7,8 млрд рублей, в основном — в сфере электроэнергетики.

В 2024 году в модернизацию коммунальной инфраструктуры Башкирии вложат 7,8 млрд рублей. Как отметили в пресс-службе Правительства РБ, наибольшая сумма запланирована на модернизацию в сфере электроэнергетики (6,1 млрд руб.). В теплоэнергетику вложат 1,5 млрд руб., на водоснабжение и водоотведение — 178 млн руб. Наименьший объем средств будет направлен на модернизацию обращения с ТКО (32 млн руб.).

Модернизация ЖКХ финансируется в том числе за счет тарифной платы потребителей. Напомним, в текущем году вырастут тарифы: индекс повышения платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года в республике установлен в размере 10,9%. Так, электроэнергия подорожает на 8,9%, газ — на 11,2%, услуги водоснабжения и водоотведения — на 14%, стоимость отопления может подняться до 10,9%, расценки региональных операторов по утилизации ТКО — до 10%. Повышение цен является следствием инфляции, вызванной ростом курса валют и сложной внешнеполитической обстановкой.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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