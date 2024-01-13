В 2024 году в улучшение коммунальной инфраструктуры Башкирии вложат 7,8 млрд рублей

Модернизация ЖКХ финансируется в том числе за счет тарифной платы потребителей. Напомним, в текущем году вырастут тарифы: индекс повышения платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года в республике установлен в размере 10,9%. Так, электроэнергия подорожает на 8,9%, газ — на 11,2%, услуги водоснабжения и водоотведения — на 14%, стоимость отопления может подняться до 10,9%, расценки региональных операторов по утилизации ТКО — до 10%. Повышение цен является следствием инфляции, вызванной ростом курса валют и сложной внешнеполитической обстановкой.