В 2024 году в улучшение коммунальной инфраструктуры Башкирии вложат 7,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В 2024 году в модернизацию коммунальной инфраструктуры Башкирии вложат 7,8 млрд рублей. Как отметили в пресс-службе Правительства РБ, наибольшая сумма запланирована на модернизацию в сфере электроэнергетики (6,1 млрд руб.). В теплоэнергетику вложат 1,5 млрд руб., на водоснабжение и водоотведение — 178 млн руб. Наименьший объем средств будет направлен на модернизацию обращения с ТКО (32 млн руб.).
Модернизация ЖКХ финансируется в том числе за счет тарифной платы потребителей. Напомним, в текущем году вырастут тарифы: индекс повышения платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года в республике установлен в размере 10,9%. Так, электроэнергия подорожает на 8,9%, газ — на 11,2%, услуги водоснабжения и водоотведения — на 14%, стоимость отопления может подняться до 10,9%, расценки региональных операторов по утилизации ТКО — до 10%. Повышение цен является следствием инфляции, вызванной ростом курса валют и сложной внешнеполитической обстановкой.