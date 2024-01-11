Не стало народного артиста СССР Юрия Соломина

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В RT новость узнали от родственников актера. В момент смерти рядом с ним находилась дочь. Ранее стало известно, что Юрий Мефодьевич выписался из клиники, куда попал из-за перенесенного инсульта. При выписке он чувствовал себя удовлетворительно: по словам коллег, стремился как можно скорее вернуться к работе.
По информации коллег, прощание с артистом состоится 15 января в Малом театре, руководство которым Соломин посвятил 35 лет жизни.