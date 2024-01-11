mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Не стало народного артиста СССР Юрия Соломина

Не стало народного артиста СССР Юрия Соломина

11 января 2024, 17:22
Фото: 1MI
Худрук Малого академического театра, символ советского кино Юрий Соломин, чья творческая биография насчитывает около 60 фильмов и более полусотни театральных ролей, скончался во сне у себя дома в Москве в ночь на 11 января.

В RT новость узнали от родственников актера. В момент смерти рядом с ним находилась дочь. Ранее стало известно, что Юрий Мефодьевич выписался из клиники, куда попал из-за перенесенного инсульта. При выписке он чувствовал себя удовлетворительно: по словам коллег, стремился как можно скорее вернуться к работе.

По информации коллег, прощание с артистом состоится 15 января в Малом театре, руководство которым Соломин посвятил 35 лет жизни.

Подпишитесь
Из-за нерасчищенных дорог жители Уфы на сутки лишатся автобуса до больницы
Сегодня, 09:56
«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников
Сегодня, 11:47
Новым мэром Белорецка стал чиновник из соседней области
Сегодня, 10:40
Вахтовик из Перми попал в рабство в уфимском работном доме
Вчера, 11:44
В Уфе закрывается резиденция Деда Мороза
Вчера, 08:22
Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары
5 января, 07:08