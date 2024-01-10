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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

В Башкирии в результате ДТП погиб 16-летний подросток

В Башкирии 16-летний подросток погиб за рулем

10 января 2024, 07:29
Фото: 1MI

В Башкирии в результате ДТП погиб 16-летний подросток

Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Октябрьском 16-летний школьник за рулем ВАЗ-2109 столкнулся со встречным грузовиком Renault Premium. От полученных травм подросток скончался спустя несколько часов. Также в автомобиле на момент ДТП находился 14-летний пассажир — его госпитализировали в местную больницу.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Госавтоинспекция РБ

По данному факту проводится проверка.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
#Происшествия#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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