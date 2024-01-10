В Башкирии 16-летний подросток погиб за рулем

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Октябрьском 16-летний школьник за рулем ВАЗ-2109 столкнулся со встречным грузовиком Renault Premium. От полученных травм подросток скончался спустя несколько часов. Также в автомобиле на момент ДТП находился 14-летний пассажир — его госпитализировали в местную больницу.
По данному факту проводится проверка.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.