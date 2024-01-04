Ракетные удары Украины по Белгороду в МИД Франции рассматривают как законную оборону

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Как передает ria.ru, на ежедневном брифинге представители СМИ попросили МИД Франции пояснить, как Париж относится к ракетным ударам, нанесенным украинскими войсками с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.
Точную позицию по этому поводу во внешнеполитическом ведомстве Франции так и не представили. Однако заявили, что Украина пользуется законным правом на оборону, предусмотренным статьей 51 Устава ООН.
30 декабря ВСУ обстреляли Белгород с использованием запрещенных РСЗО Vampire и «Ольха» с кассетной частью. Средства противовоздушной обороны России перехватили основную часть боеприпасов. Тем не менее несколько снарядов и кассетные части все же попали по населенной части города.
В Минобороны России обосновали действия Украины как провокацию — противник планировал добиться, чтобы российские войска поступили таким же образом. Кроме этого, обстрел был совершен в попытке отвлечь внимание от поражений, которые ВСУ сейчас терпят на передовой.
Уточняется, что жертвами украинской атаки стали двадцать взрослых и пятеро детей. Еще более ста белгородцев получили ранения.