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Ракетные удары Украины по Белгороду в МИД Франции рассматривают как законную оборону

Ракетные удары Украины по Белгороду в МИД Франции рассматривают как законную оборону

4 января 2024, 08:59
Фото: 1MI
В Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что атака ВСУ на Белгород была законной обороной. Из-за обстрелов запрещенными реактивными системами залпового огня погибли двадцать пять белгородцев, в том числе дети.

Как передает ria.ru, на ежедневном брифинге представители СМИ попросили МИД Франции пояснить, как Париж относится к ракетным ударам, нанесенным украинскими войсками с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.

Точную позицию по этому поводу во внешнеполитическом ведомстве Франции так и не представили. Однако заявили, что Украина пользуется законным правом на оборону, предусмотренным статьей 51 Устава ООН.

30 декабря ВСУ обстреляли Белгород с использованием запрещенных РСЗО Vampire и «Ольха» с кассетной частью. Средства противовоздушной обороны России перехватили основную часть боеприпасов. Тем не менее несколько снарядов и кассетные части все же попали по населенной части города.

В Минобороны России обосновали действия Украины как провокацию — противник планировал добиться, чтобы российские войска поступили таким же образом. Кроме этого, обстрел был совершен в попытке отвлечь внимание от поражений, которые ВСУ сейчас терпят на передовой.

Уточняется, что жертвами украинской атаки стали двадцать взрослых и пятеро детей. Еще более ста белгородцев получили ранения.

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