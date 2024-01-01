Новогодняя ночь в Башкирии для многодетной семьи обернулась кошмаром

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
Сегодня, 1 января, в третьем часу ночи, в жилом доме на улице Колхозной в селе Ангасяк Дюртюлинского района случился пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, здесь проживала многодетная семья из восьми человек, в которой воспитывается шесть детей.
Избежать трагедии получилось благодаря установленному в доме пожарному извещателю.
«Пострадавших в результате пожара нет. Со слов женщины, горение в дальнем углу веранды заметили дети, дым начал быстро распространяться в дом, сработал извещатель. Все через дверь сразу вышли на улицу. Оперативно прибывшие спасатели локализовали горение через 24 минуты, еще через 40 минут потушили открытое пламя», — прокомментировали в МЧС.
Предварительной причиной инцидента называют неисправный электрический удлинитель, в который подключили уличную гирлянду.