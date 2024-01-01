Новогодняя ночь в Башкирии для многодетной семьи обернулась кошмаром

Сегодня, 1 января, в третьем часу ночи, в жилом доме на улице Колхозной в селе Ангасяк Дюртюлинского района случился пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, здесь проживала многодетная семья из восьми человек, в которой воспитывается шесть детей.