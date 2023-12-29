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Эксперт Еронина рассказала, как раскрыть ребёнку тайну подарков не от Деда Мороза

Эксперт Еронина рассказала, как раскрыть ребёнку тайну подарков не от Деда Мороза

29 декабря 2023, 11:59
Фото: Midjourney
ACT-терапевт Leoni Анастасия Еронина отметила, что просто и резко сказать ребёнку, что подарки всё это время приносили родители, а не Дед Мороз — идея не очень хорошая.

В беседе с журналистом RuNews24.ru Еронина предложила рассмотреть Деда Мороза в рамках психоанализа. Она рассказала, что к трём годам в психике формируется внутренний критик — «Суперэго» по Фрейду. Через него оценивается, что такое хорошо и что плохо.

По словам Ерониной, обычно именно к трём годам родители рассказывают детям о том, что есть Дед Мороз, который приносит подарки хорошим ребятишкам. При этом, в силу детской эгоцентричности, ребёнок не понимает, что бить сестру по голове — значит причинять ей страдание. А вот то, что за подзатыльник родственнице Дед Мороз не подарит новую игрушку он воспримет серьёзно. Этим часто пользуются родители.

Психолог рекомендует не обращать внимание на возраст, если ребёнок говорит, что Дед Мороз — вымышленный персонаж. Если он сам заговорил на данную тему, лучше способа рассказать правду просто нет.

Раскрывая тайну таким образом, можно акцентировать внимание ребёнка на взрослении, дополнительной ответственности и самостоятельности. Также можно сделать акцент на важности человеческих отношений и чуткого отношения к близким.

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