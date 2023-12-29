Эксперт Еронина рассказала, как раскрыть ребёнку тайну подарков не от Деда Мороза

По словам Ерониной, обычно именно к трём годам родители рассказывают детям о том, что есть Дед Мороз, который приносит подарки хорошим ребятишкам. При этом, в силу детской эгоцентричности, ребёнок не понимает, что бить сестру по голове — значит причинять ей страдание. А вот то, что за подзатыльник родственнице Дед Мороз не подарит новую игрушку он воспримет серьёзно. Этим часто пользуются родители.