Стало известно на сколько сократилось производство яиц в Башкирии в 2023 году

Данные Росстата, указывают на резкое падение производства яиц: если в ноябре прошлого года было произведено 75,1 миллиона яиц, то в ноябре текущего года — лишь 12,7 миллиона. В количественном выражении, за отчетный период было произведено 614,7 миллионов яиц, что на 242,8 миллиона меньше, чем в предыдущем году, когда этот показатель составлял 857,5 миллионов. Столь заметное сокращение производства выдвинуло Башкирию в лидеры по падению объемов среди регионов Приволжского федерального округа.