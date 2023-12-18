Стало известно на сколько сократилось производство яиц в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В течение одиннадцати месяцев текущего года, в Башкирии было зафиксировано значительное уменьшение производства яиц — показатели снизились на 28,3% в сравнении с прошлым годом.
Данные Росстата, указывают на резкое падение производства яиц: если в ноябре прошлого года было произведено 75,1 миллиона яиц, то в ноябре текущего года — лишь 12,7 миллиона. В количественном выражении, за отчетный период было произведено 614,7 миллионов яиц, что на 242,8 миллиона меньше, чем в предыдущем году, когда этот показатель составлял 857,5 миллионов. Столь заметное сокращение производства выдвинуло Башкирию в лидеры по падению объемов среди регионов Приволжского федерального округа.
В ПФО за 11 месяцев сократилось производство яиц на 1,6% в среднем. Наблюдалось снижение в Марий Эл (-12,6%), Мордовии (-2,8%) и Удмуртии (-1,9%). Данные о производстве яиц в Чувашии и Ульяновской области не представлены. В остальных семи регионах произошел рост объемов выпуска яиц от 1,3% (в Кировской области) до 17,2% (в Татарстане).
Напомним, что в августе этого года произошла вспышка птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская». В результате предприятие прекратило продажу своей продукции на полгода и было вынуждено уничтожить и сжечь около миллиона птиц.