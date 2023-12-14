Маршрут «Городского экспресса» объединит три района на юге Сахалина

Posted 14 декабря, 14:58
Published 14 декабря, 14:58
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Новый скоростной вид транспорта дал населению возможность быстро добираться в центр Южно-Сахалинска из Корсакова и ближайших сел. Теперь «Городской экспресс» расширится: в 2024 году железнодорожную линию продлят до Долинска. О перспективах дальнейшего развития общественного транспорта губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко говорил с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Иваном Колесниковым.
По договоренности сторон в следующем году на линии Южно-Сахалинск — Долинск — Южно-Сахалинск введут четыре экспресс-поезда в дополнение к уже существующим транзитным. Кроме того, на линии до Корсакова добавят еще два рейса.
«Развитие „Городского экспресса“ имеет для жителей юга острова очень большое значение. Стальная магистраль в связке с автобусными маршрутами позволяет быстро и с комфортом передвигаться из разных частей Южно-Сахалинска, а также до Корсакова. Для этого мы уже построили 3 транспортно-пересадочных узла и 3 совмещенных остановочных пункта. При этом работы продолжаются. В будущем будет построено и модернизировано 12 остановочных пунктов», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Еще одной темой встречи стало обсуждение плана по строительству двух железнодорожных разъездов — они появятся в районах Большая Елань и Луговое. Благодаря дополнительным параллельным путям поезда будут ходить чаще: интервалы между рейсами до Христофоровки и Ново-Александровска сократят с полутора часов до 60 минут. Железнодорожный транспорт станет более доступным для жителей. Работы планируют выполнить до 1 сентября.
«Мы хотим, чтобы это были не просто разъезды. Это будет технологично, оптимально с точки зрения трудовых ресурсов», — подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.
В планах на 2024 год, кроме того, обустройство еще трех совмещенных остановочных пунктов «Роза Таун», «Большая полянка» и «Технопарк». Они позволят пассажирам пересаживаться в соответствующих точках с железнодорожного транспорта в автобусы.
Проект «Городской экспресс» по примеру лучших мировых практик интегрирует железную дорогу в систему городского общественного транспорта, а также связывает Южно-Сахалинск и расположенные рядом населенные пункты в единую транспортно-логистическую систему. Жители и гости областного центра уже сейчас с комфортом могут добраться на рельсовых автобусах из Южно-Сахалинска в Ново-Александровск и Христофоровку, а также в обратных направлениях. Все остановки, находящиеся на железнодорожных маршрутах, сопряжены с автобусным сообщением.
Первые два транспортно-пересадочных узла — на вокзале Южно-Сахалинска и в Дальнем — были открыты в декабре 2022 года. На транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) «Привокзальном» и «Алые розы» предусмотрели перроны, посадочные посты для автобусов, крытые велопарковки и зеленые зоны. На станции в Дальнем обустроили теплый павильон ожидания, где пассажиры могут приобрести напитки и познакомиться с маршрутами общественного транспорта на сенсорном табло.
1 октября 2023 года завершилось строительство бесплатной парковки с обустройством остановки и местом заезда городского транспорта на ТПУ «Горизонт». Запуск подвозящих автобусных маршрутов начнется с вводом одноименного жилого комплекса.
Кроме того, в текущем году завершен первый этап благоустройства ТПУ «Нова», расположенного в районе железнодорожной станции Ново-Александровск. С 5 декабря 2023 года к нему организован заезд городских автобусов № 10, 71, 62, 119, 189. Интервал движения автобусов составляет около 7 минут.