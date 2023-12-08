Корпорация МСП запустила сервис для юридической консультации «Правовой гид»

Исаевич отметил, что за время тестирования в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от представителей малого и среднего предпринимательства. В «Правовом гиде» были рассмотрены самые разнообразные ситуации, в которых предпринимателям требовалась помощь. Некоторые из вопросов, на которые юристы уже дали ответы, включали: как правильно разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для проведения курсов по йоге, как стать субъектом МСП, когда в компании есть иностранные учредители, и другие. Генеральный директор КМСП добавил, что «Правовой гид» создан для предоставления информации, в то время как для решения проблем и подачи жалоб предназначен «Сервис 360» на МСП.РФ.