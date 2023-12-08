Корпорация МСП запустила сервис для юридической консультации «Правовой гид»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
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РИА Новости сообщает, что благодаря этому сервису предприниматели теперь могут получить информацию правового характера, связанную с открытием бизнеса, оформлением документов, заключением договоров, соблюдением необходимых требований и другими.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что одной из проблем малого и среднего предпринимательства является ограниченность штата. Малые и микропредприятия не всегда могут позволить себе содержать штатных юрисконсультов. При этом регулярно возникают различные юридические вопросы, и Корпорация МСП часто получает обращения с просьбами о разъяснениях, консультациях и помощи в решении проблем. Учитывая высокий запрос, было принято решение разработать и запустить «Правовой гид» — сервис на цифровой платформе МСП.РФ, который будет доступен пользователям бесплатно, в режиме 24/7.
Тестирование «Правового гида» проводилось с середины ноября. Участники бета-тестирования получали ответы на свои юридические вопросы и сообщали о найденных ошибках в работе сервиса.
Исаевич отметил, что за время тестирования в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от представителей малого и среднего предпринимательства. В «Правовом гиде» были рассмотрены самые разнообразные ситуации, в которых предпринимателям требовалась помощь. Некоторые из вопросов, на которые юристы уже дали ответы, включали: как правильно разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для проведения курсов по йоге, как стать субъектом МСП, когда в компании есть иностранные учредители, и другие. Генеральный директор КМСП добавил, что «Правовой гид» создан для предоставления информации, в то время как для решения проблем и подачи жалоб предназначен «Сервис 360» на МСП.РФ.
Разработкой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса занимались совместно Корпорация МСП и Минэкономразвития России с целью повышения доступности услуг и мер поддержки для предпринимательства в этом сегменте. Ее создание и развитие предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».