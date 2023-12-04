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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Расчеты эксперта: что выгоднее — аренда или ипотека

Расчеты эксперта: что выгоднее — аренда или ипотека

4 декабря 2023, 10:49
Фото: 1MI
Аренда жилья в Подмосковье является более выгодным вариантом по сравнению с покупкой квартиры в ипотеку, особенно при минимальном первоначальном взносе, который приводит к значительно более высоким ежемесячным выплатам по ипотеке.

Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что выгоднее: снять квартиру или купить ее в ипотеку. Согласно данным сайтов «Авито» и «Циан», минимальная цена однокомнатной квартиры в ближайшем Подмосковье составляет около 6-6,5 млн рублей, а арендная плата за такое жилье варьируется от 25 до 35 тыс. рублей в месяц.

Чтобы определить, что выгоднее, эксперт предложила провести простые расчеты. При условии, что ежемесячный ипотечный платеж составляет 30 тыс. рублей, необходимо внести первоначальный взнос свыше 57-58% и выбрать срок кредитования не менее 30 лет.

Однако, при минимальном первоначальном взносе в 10%, ежемесячный платеж по ипотеке будет составлять 70 тыс. рублей, что практически в два раза больше стоимости аренды за аналогичное жилье. Таким образом, в данной ситуации аренда оказывается гораздо дешевле, чем покупка квартиры в ипотеку.

Однако эксперт подчеркнула, что инвестирование в недвижимость всегда является хорошей перспективой, учитывая отсутствие значительного падения стоимости на рынке. Кроме того, иметь собственное жилье намного лучше, чем ежемесячно пополнять бюджет арендодателя».

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