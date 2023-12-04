Расчеты эксперта: что выгоднее — аренда или ипотека

Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что выгоднее: снять квартиру или купить ее в ипотеку. Согласно данным сайтов «Авито» и «Циан», минимальная цена однокомнатной квартиры в ближайшем Подмосковье составляет около 6-6,5 млн рублей, а арендная плата за такое жилье варьируется от 25 до 35 тыс. рублей в месяц.