Расчеты эксперта: что выгоднее — аренда или ипотека

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что выгоднее: снять квартиру или купить ее в ипотеку. Согласно данным сайтов «Авито» и «Циан», минимальная цена однокомнатной квартиры в ближайшем Подмосковье составляет около 6-6,5 млн рублей, а арендная плата за такое жилье варьируется от 25 до 35 тыс. рублей в месяц.
Чтобы определить, что выгоднее, эксперт предложила провести простые расчеты. При условии, что ежемесячный ипотечный платеж составляет 30 тыс. рублей, необходимо внести первоначальный взнос свыше 57-58% и выбрать срок кредитования не менее 30 лет.
Однако, при минимальном первоначальном взносе в 10%, ежемесячный платеж по ипотеке будет составлять 70 тыс. рублей, что практически в два раза больше стоимости аренды за аналогичное жилье. Таким образом, в данной ситуации аренда оказывается гораздо дешевле, чем покупка квартиры в ипотеку.
Однако эксперт подчеркнула, что инвестирование в недвижимость всегда является хорошей перспективой, учитывая отсутствие значительного падения стоимости на рынке. Кроме того, иметь собственное жилье намного лучше, чем ежемесячно пополнять бюджет арендодателя».