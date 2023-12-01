Депутат из Башкирии назвала мемы причиной, по которой молодежь не заводит детей

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Депутат Госдумы от Башкирии Эльвира Аиткулова назвала мемы причиной детоненавистничества среди молодежи. По её мнению, веселые картинки являются одной из причин, по которым молодые люди «не видят проблемы в том, чтобы жить без детей».
«Когда говоришь с молодежью, они: „Ну, да, а что здесь такого? Можно жить и без семьи, можно жить и без детей“. Когда начинаешь погружаться в эту тему, я посмотрела огромное количество сайтов, которые работают с этой темой. На самом деле, это тоже, как и ЛГБТ*, сознательно продвигаемая такая история. Если посмотрите те группы, там очень тонкая грань между чайлдфри, то есть нежеланием иметь семью, иметь детей, и чайлдхейт — когда говорят: „убивайте своих детей“. Посмотрев эти сайты, я понимаю, что действительно формирование общественного мнения ребенка, подростков идет через мемы, какие-то веселые картинки, это надо увидеть», — заявила депутат Аиткулова.
* — Признано экстремистской организацией (сообществом) на территории РФ.