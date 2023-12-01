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Депутат из Башкирии назвала мемы причиной, по которой молодежь не заводит детей

Депутат из Башкирии назвала мемы причиной, по которой молодежь не заводит детей

1 декабря 2023, 08:44
Фото: Эльвира Аиткулова// VK.com
Об этом депутат Эльвира Аиткулова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат Госдумы от Башкирии Эльвира Аиткулова назвала мемы причиной детоненавистничества среди молодежи. По её мнению, веселые картинки являются одной из причин, по которым молодые люди «не видят проблемы в том, чтобы жить без детей».

«Когда говоришь с молодежью, они: „Ну, да, а что здесь такого? Можно жить и без семьи, можно жить и без детей“. Когда начинаешь погружаться в эту тему, я посмотрела огромное количество сайтов, которые работают с этой темой. На самом деле, это тоже, как и ЛГБТ*, сознательно продвигаемая такая история. Если посмотрите те группы, там очень тонкая грань между чайлдфри, то есть нежеланием иметь семью, иметь детей, и чайлдхейт — когда говорят: „убивайте своих детей“. Посмотрев эти сайты, я понимаю, что действительно формирование общественного мнения ребенка, подростков идет через мемы, какие-то веселые картинки, это надо увидеть», — заявила депутат Аиткулова.

* — Признано экстремистской организацией (сообществом) на территории РФ.

#Азамат Нухов
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