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Published Сегодня, 18:39

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Синоптик Вильфанд предупредил об очень сильном дожде в Крыму

29 ноября 2023, 18:39
В беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на юге России в ближайшие дни. Он отметил, что в связи с приходом Средиземноморского циклона на европейскую часть России ожидается усиление ветрового режима на юге.

В результате в Крыму прогнозируется сильный и очень сильный дождь, который будет иметь большую интенсивность, пишет RT.

Помимо этого, Вильфанд предупредил о сильном ветре до 25 м/с. Он пояснил, что такая сила ветра может вызывать разрушения, включая вырывание деревьев и отрыв крыш. В Краснодарском крае также ожидается сильный и очень сильный дождь, который будет выпадать в виде ливня из-за фронтального раздела и большой разницы температур между северной и южной частями края.

Синоптик отметил, что в южной части края будут также грозовые осадки в виде ливня.

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