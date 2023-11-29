Синоптик Вильфанд предупредил об очень сильном дожде в Крыму

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
В результате в Крыму прогнозируется сильный и очень сильный дождь, который будет иметь большую интенсивность, пишет RT.
Помимо этого, Вильфанд предупредил о сильном ветре до 25 м/с. Он пояснил, что такая сила ветра может вызывать разрушения, включая вырывание деревьев и отрыв крыш. В Краснодарском крае также ожидается сильный и очень сильный дождь, который будет выпадать в виде ливня из-за фронтального раздела и большой разницы температур между северной и южной частями края.
Синоптик отметил, что в южной части края будут также грозовые осадки в виде ливня.