Более 950 компаний воспользовались льготной программой кредитования КМСП

В соответствии с условиями инициативы компании сегмента МСП из приоритетных отраслей могут подать заявки на получение льготного кредитования на инвестиционные цели в пределах 50 млн — 2 млрд рублей. Льготное финансирование предоставляется на период до 10 лет, из которых 5 лет приходится на льготный период. Ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для компаний малого и микробизнеса в течение первых трех лет, а в течение двух последующих лет действует ставка программы «1764», установленная на момент подписания договора. Льготная программа инвесткредитования «ПСК+1764» реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного лидером РФ Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.