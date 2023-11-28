Более 950 компаний воспользовались льготной программой кредитования КМСП

Posted Сегодня, 08:49
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В течение указанного периода программой воспользовались более 950 предприятий, пишет ТАСС.
Согласно заявлению министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, в программе «ПСК+1764» в условиях роста ключевой ставки по-прежнему действуют льготы для компаний сектора МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях: обрабатывающем производстве, логистической сфере, гостиничном бизнесе и в профессиональной, а также научно-технической деятельности.
Программа инвестиционного кредитования малых и средних предприятий на льготных условиях в 2023 году активнее всего реализуется в столичном регионе, где за вышеуказанный период было оформлено кредитов на 6,6 млрд рублей, а также в Татарстане (5,9 млрд), Подмосковье (4,7 млрд), Приморском крае (4,6 млрд) и Свердловской области (4,14 млрд). Помимо упомянутых регионов, в первую десятку вошли Санкт-Петербург с 4,13 млрд кредитных займов, а также Новосибирская и Челябинская области с 4,12 и 3,7 млрд соответственно, Пермский край (3,7 млрд) и Белгородская область (2,8 млрд рублей).
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в течение десяти месяцев этого года компании МСП из сферы обрабатывающего производства активно привлекали средства по программе «ПСК+1764». 670 предприятий, работающих в данной отрасли, получили займов более чем на 53 млрд рублей. Неполных 26,6 млрд привлекли 162 предприятия, осуществляющих деятельность в сфере транспортировки и хранения. Инвестиционные кредиты на общую сумму 11,4 млрд рублей получили 109 предприятий, работающих в отрасли гостиничного бизнеса, и 1 млрд — компании из отрасли науки и техники.
В соответствии с условиями инициативы компании сегмента МСП из приоритетных отраслей могут подать заявки на получение льготного кредитования на инвестиционные цели в пределах 50 млн — 2 млрд рублей. Льготное финансирование предоставляется на период до 10 лет, из которых 5 лет приходится на льготный период. Ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для компаний малого и микробизнеса в течение первых трех лет, а в течение двух последующих лет действует ставка программы «1764», установленная на момент подписания договора. Льготная программа инвесткредитования «ПСК+1764» реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного лидером РФ Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.