РЭО и Амурская область договорились о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО

Как отметил Денис Буцаев, в Амурской области существует проблема доступности населенных пунктов, поэтому нужно выработать особенный подход к развитию инфраструктуры обращения с отходами. Так, согласно федеральной схеме, планируется построить здесь пять комплексных объектов обращения с ТКО общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год, а утилизации — 54 тысячи тонн, передает 56orb.ru.