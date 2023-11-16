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РЭО и Амурская область договорились о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО

РЭО и Амурская область договорились о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО

16 ноября 2023, 12:31
Фото: 1MI
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Амурской области Василий Орлов обсудили реализацию инвестпроектов в регионе по строительству объектов обращения с отходами. Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Как отметил Денис Буцаев, в Амурской области существует проблема доступности населенных пунктов, поэтому нужно выработать особенный подход к развитию инфраструктуры обращения с отходами. Так, согласно федеральной схеме, планируется построить здесь пять комплексных объектов обращения с ТКО общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год, а утилизации — 54 тысячи тонн, передает 56orb.ru.

«Создание новых объектов позволит субъекту достигнуть целей Указа Президента Российской Федерации № 474», — отметил Денис Буцаев.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по формированию комплексной системы обращения с ТКО в регионе. Документ предполагает совместную работу по созданию и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО в Амурской области.

Как сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, РЭО имеет ценный опыт работы, который поможет реализовать перспективные проекты по переработке отходов в области.

«Сотрудничество с компанией позволит нам, используя лучшие практики, которые есть в других регионах, эффективно выстроить работу в сфере обращения с отходами», — сказал Василий Орлов.

В рамках соглашения РЭО и правительство региона будут определять источники финансирования проектов, а также проводить мероприятия по повышению инвестпривлекательности Амурской области для создания инфраструктуры по обращению с ТКО. Инвестпроекты могут получить меры поддержки со стороны РЭО.

Стоит отметить, что создание инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в стране.

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