ЕР: В бюджете заложены расходы на исполнение поручений президента

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Государственное финансирование будет направлено на выполнение поручений президента и реализацию положений народной программы «Единой России». Расходы на социальную политику увеличатся на 2 триллиона рублей. Будет отмечено существенное повышение расходов на оборону, образование, здравоохранение, ЖКХ, развитие сельской местности и поддержку культуры.
МРОТ в 2024 году будет индексирован на 18,5% — это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек и в целом увеличение зарплат в бюджетной сфере. Пособия и пенсии также будут индексированы в соответствии с уровнем инфляции. Кроме того, пособие по безработице будет индексироваться ежегодно впервые. Об этом пишет rostovgazeta.
Финансирование программ профессионального обучения военнослужащих, участвующих в СВО, членов их семей, женщин в декрете, женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов также будет увеличено. Общая сумма финансирования на протяжении трех лет составит 18,6 миллиарда рублей.
В соответствии с предложенными поправками от «Единой России» будут выделены дополнительные средства на развитие здравоохранения. Общий объем финансирования на протяжении трех лет составит 7,23 триллиона рублей.
Партия также предложила увеличить финансирование развития сельской местности на 26,4 миллиарда рублей. Также будет выделено 11,5 миллиарда рублей на восстановление использования сельскохозяйственных угодий и около 3 миллиардов рублей на развитие экспорта сельскохозяйственной продукции.
Общий объём средств, выделяемых дополнительно, составит 88,6 миллиарда рублей. Деньги будут использованы для обеспечения сельских населенных пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами. Ежегодно больше триллиона рублей будут направлять на дорожное хозяйство. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.
Как пишут на сайте ER.RU, все поправки партии «Единая Россия» были проработаны с правительством и профильными министрами. Общий объем выделяемого финансирования составит почти 140 миллиардов рублей.
Рузалия Хисматуллина, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям:
«Проект закона „О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ носит социально ориентированный характер. С учетом всех источников поступлений доходная часть бюджета Башкирии на 2024 год прогнозируется в объеме 289 млрд рублей. Безусловно, приоритетные расходы — это социальная составляющая и реализация национальных проектов. Наша республика достаточно активно принимает участие в федеральных программах, национальных проектах, реализует и региональные инициативы. На сегодняшний день финансовый документ рассмотрен восемью профильными комитетами, которые единогласно поддержали основные параметры бюджета».