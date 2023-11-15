ЕР: В бюджете заложены расходы на исполнение поручений президента

МРОТ в 2024 году будет индексирован на 18,5% — это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек и в целом увеличение зарплат в бюджетной сфере. Пособия и пенсии также будут индексированы в соответствии с уровнем инфляции. Кроме того, пособие по безработице будет индексироваться ежегодно впервые. Об этом пишет rostovgazeta.