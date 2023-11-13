Петрозаводские «Карамельки»: свой подход к каждому ребёнку

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Далеко не значит плохо
Детский сад №74 расположен в удалённом и обособленном микрорайоне Рыбка на северо-западе Петрозаводска. Из-за множества железнодорожных преград возить детей в другие районы было проблематично, поэтому в 2015 году власти решили построить сад на 300 воспитанников.
На момент постройки детсад являлся самым современным и продвинутым в городе. Теперь проблем с образованием для самых маленьких в микрорайоне нет, а в сад даже ходят дети из других частей города.
Как дети видят будущее?
У маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садов.
«Вместо каши будут давать мороженое», — выражает протест против правильного питания Марат.
«Хочу увидеть Луну и даже, наверное, на неё сесть», — Ваня явно проявляет задатки космонавта.
«Чтобы все работали, а я отдыхал, и было много игрушек», — выражает природный гедонизм Глеб.
«Игрушки и машины будут летать», — рассказывает молодая футуристка Варвара.
Каждому ребенку — особый подход
В «Карамельках» уделяют особое внимание одинаковому развитию детей с разными возможностями. В саду есть группа, которую посещают детишки с тяжелыми нарушениями речи.
Программы адаптируются под нужды воспитанников. В садике учитывают пожелания родителей и создают индивидуальные программы реабилитации. Например, для детей с аутизмом предусмотрены занятия со специальными педагогами.
Садик участвует в разных городских и муниципальных мероприятиях, организует свои собственные. Например, встречи для педагогов на семинаре «Интерактивные технологии в развитии речи детей дошкольного возраста».
Демография — основа развития Карелии
«Карамельки» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.
В 2023 году в Петрозаводске появились два детских сада и одни ясли, обеспечив почти 400 новых мест для малышей. Всего с 2019 года было создано более 3000 мест, и их количество будет расти каждый год.
В других городах республики тоже активно создают детские учреждения. Прямо сейчас возводят еще три школы и десятки образовательных площадок.