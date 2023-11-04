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Воробьев: На выставке «Россия» открыт интерактивный стенд Подмосковья

Воробьев: На выставке «Россия» открыт интерактивный стенд Подмосковья

4 ноября 2023, 16:28
Фото: Константин Семенец / Пресс-служба Правительства МО
В субботу, 4 ноября, на территории ВДНХ в Москве начала работу международная выставка-форум «Россия», которая продлится до 12 апреля. Стенды со своими достижениями представили все 89 субъектов РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стенде, который открыл его регион. День Московской области на выставке пройдет 27 декабря.

Как передает riamo.ru, Воробьев отметил, что на стенде область хотела представить весь свой колорит, поэтому его выполнили в интерактивном формате. Здесь есть 3D-путешествия по значимым местам Подмосковья, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса.

«Также мы сделали игровую зону — по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их мы решаем с помощью „Добродела“», — рассказал губернатор.

Стенд региона размещен в 75-м павильоне. Аудиогид для навигации записан голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова.

Экспозиция начинается с трех дверей, которые ведут к видеокапсулам. Здесь в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила, виртуально можно посетить крупные предприятия: «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», а также сырное производство, гимназию им. Е. М. Примакова. Также можно совершить онлайн-экскурсию по залам музея «Новый Иерусалим» и выставке современного искусства в парке Малевича, увидеть яхтенную регату и зубров в Приокско-Террасном заповеднике.

Другое интересное место стенда — тач-стол с интерактивной картой Московской области. Здесь можно узнать о президентских проектах, которые реализуют в регионе.

Как отметил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, Подмосковье может гордиться опытом в современных технологиях и цифровизации, образовании, благоустройстве, а также многих других направлениях.

«Подмосковье — один из экономических, промышленных, научных, культурных, туристических центров нашей большой страны», — сказал Вячеслав Духин.

В зоне ярмарки (75-й павильон) можно увидеть товары народных художественных промыслов. А на продуктовой ярмарке (48-й павильон) Московскую область каждую неделю будет представлять один из фермеров.

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