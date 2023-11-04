Воробьев: На выставке «Россия» открыт интерактивный стенд Подмосковья

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стенде, который открыл его регион. День Московской области на выставке пройдет 27 декабря.
Как передает riamo.ru, Воробьев отметил, что на стенде область хотела представить весь свой колорит, поэтому его выполнили в интерактивном формате. Здесь есть 3D-путешествия по значимым местам Подмосковья, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса.
«Также мы сделали игровую зону — по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью. Это игра-стратегия, симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их мы решаем с помощью „Добродела“», — рассказал губернатор.
Стенд региона размещен в 75-м павильоне. Аудиогид для навигации записан голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова.
Экспозиция начинается с трех дверей, которые ведут к видеокапсулам. Здесь в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила, виртуально можно посетить крупные предприятия: «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», а также сырное производство, гимназию им. Е. М. Примакова. Также можно совершить онлайн-экскурсию по залам музея «Новый Иерусалим» и выставке современного искусства в парке Малевича, увидеть яхтенную регату и зубров в Приокско-Террасном заповеднике.
Другое интересное место стенда — тач-стол с интерактивной картой Московской области. Здесь можно узнать о президентских проектах, которые реализуют в регионе.
Как отметил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, Подмосковье может гордиться опытом в современных технологиях и цифровизации, образовании, благоустройстве, а также многих других направлениях.
«Подмосковье — один из экономических, промышленных, научных, культурных, туристических центров нашей большой страны», — сказал Вячеслав Духин.
В зоне ярмарки (75-й павильон) можно увидеть товары народных художественных промыслов. А на продуктовой ярмарке (48-й павильон) Московскую область каждую неделю будет представлять один из фермеров.