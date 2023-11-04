Воробьев: На выставке «Россия» открыт интерактивный стенд Подмосковья

Экспозиция начинается с трех дверей, которые ведут к видеокапсулам. Здесь в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила, виртуально можно посетить крупные предприятия: «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», а также сырное производство, гимназию им. Е. М. Примакова. Также можно совершить онлайн-экскурсию по залам музея «Новый Иерусалим» и выставке современного искусства в парке Малевича, увидеть яхтенную регату и зубров в Приокско-Террасном заповеднике.