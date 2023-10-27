Экономист Тарасова рассказала, как рост ключевой ставки скажется на долларе

Повышение ставки происходит в рамках активной политики борьбы с инфляцией, которую Центральный банк проводит уже с июля текущего года. Однако, по словам экономистов, достижение целей по снижению инфляции пока далеко. В сентябре годовая инфляция даже возросла до 6%, против 5,25% в предыдущем месяце. Это произошло несмотря на то, что рост курса доллара еще не отразился на ценах.