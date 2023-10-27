Экономист Тарасова рассказала, как рост ключевой ставки скажется на долларе

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Центральный банк повысил ключевую ставку уже в четвертый раз. Новая учетная ставка составляет 15%. Это решение не вызвало удивления в финансовом секторе, так как большинство аналитиков предполагало подобное развитие событий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ожидалось, что повышение составит 100 базисных пунктов — с 13% до 14% годовых.
Повышение ставки происходит в рамках активной политики борьбы с инфляцией, которую Центральный банк проводит уже с июля текущего года. Однако, по словам экономистов, достижение целей по снижению инфляции пока далеко. В сентябре годовая инфляция даже возросла до 6%, против 5,25% в предыдущем месяце. Это произошло несмотря на то, что рост курса доллара еще не отразился на ценах.
Относительно самого курса рубля, повышение ставки окажет некоторое влияние на его соотношение с основными валютами. Ожидается, что рубль немного укрепится. Однако, основное влияние на соотношение стоимости рубля и основных валют оказывают другие факторы, такие как новые правила продажи валютной выручки экспортерами и начало налогового периода, когда спрос на рубли обычно растет.