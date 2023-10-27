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Экономист Тарасова рассказала, как рост ключевой ставки скажется на долларе

Экономист Тарасова рассказала, как рост ключевой ставки скажется на долларе

27 октября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Центральный банк России повысил ключевую ставку еще раз, что не вызвало удивления, аналитики предполагали подобный исход; экономист Ольга Тарасова отметила, что повышение ставки повлияет на соотношение рубля к основным валютам, но основное влияние оказывают другие факторы.

Центральный банк повысил ключевую ставку уже в четвертый раз. Новая учетная ставка составляет 15%. Это решение не вызвало удивления в финансовом секторе, так как большинство аналитиков предполагало подобное развитие событий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ожидалось, что повышение составит 100 базисных пунктов — с 13% до 14% годовых.

Повышение ставки происходит в рамках активной политики борьбы с инфляцией, которую Центральный банк проводит уже с июля текущего года. Однако, по словам экономистов, достижение целей по снижению инфляции пока далеко. В сентябре годовая инфляция даже возросла до 6%, против 5,25% в предыдущем месяце. Это произошло несмотря на то, что рост курса доллара еще не отразился на ценах.

Относительно самого курса рубля, повышение ставки окажет некоторое влияние на его соотношение с основными валютами. Ожидается, что рубль немного укрепится. Однако, основное влияние на соотношение стоимости рубля и основных валют оказывают другие факторы, такие как новые правила продажи валютной выручки экспортерами и начало налогового периода, когда спрос на рубли обычно растет.

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