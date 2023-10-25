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Posted 25 октября, 13:05

Published 25 октября, 13:05

Modified 25 октября, 13:05

Updated 25 октября, 13:05

Глава РЭО Буцаев: В Крыму в 2024 году достроят сразу три КПО

Глава РЭО Буцаев: В Крыму в 2024 году достроят сразу три КПО

25 октября 2023, 13:05
Фото: 1MI
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев провел деловую встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. В повестку встречи вошли вопросы, касающиеся развития инфраструктуры обращения с отходами на территории Крыма.

«На территории Республики Крым ведется реализация трех проектов комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО) общей мощностью по входящему потоку 860 тысяч тонн в год», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он уточнил, что на данный момент в процессе строительства находятся два объекта — экотехнопарк в Белогорском районе (годовая производственная мощность 500 тыс. тонн) и экотехнопарк в Сакском районе (200 тыс. тонн отходов). Помимо этого, в этом году запустят строительство еще одного комплекса на территории региона. Речь идет об экотехнопарке в Ленинском районе, на котором будет перерабатываться 160 тысяч тонн отходов в год. Глава РЭО указал, что подрядчиком строительства этого КПО выступит компания «Российский экологический оператора». После запуска всех мусороперерабатывающих комплексов Крым уже в следующем году сможет выполнить показатели 2030 года, передает 56orb.ru.

Реализация проекта по созданию объекта обращения с ТКО в Белогорском районе будет предусматривает затраты в размере 4,2 млрд рублей, в Сакском районе — 1,78 млрд рублей, в Ленинском районе — 2,8 млрд рублей. Сейчас на территории Республики Крым функционирует только один объект утилизации ТКО — Тургеневский полигон. После завершения проектов по созданию КПО еще в трех муниципалитетах таких объектов в регионе будет четыре.

Также глава РЭО в ходе делового визита в республику посетил строящийся объект в Белогорском районе. В настоящее время на строительной площадке устраиваются железобетонные конструкции ключевых производственных участков и объектов инженерной инфраструктуры, а также прокладываются внутриплощадочные инженерные сети. Подчеркнем, что появление новых КПО на территории Крыма в том числе содействует формированию экономики замкнутого цикла в России.

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