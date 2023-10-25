Глава РЭО Буцаев: В Крыму в 2024 году достроят сразу три КПО

Он уточнил, что на данный момент в процессе строительства находятся два объекта — экотехнопарк в Белогорском районе (годовая производственная мощность 500 тыс. тонн) и экотехнопарк в Сакском районе (200 тыс. тонн отходов). Помимо этого, в этом году запустят строительство еще одного комплекса на территории региона. Речь идет об экотехнопарке в Ленинском районе, на котором будет перерабатываться 160 тысяч тонн отходов в год. Глава РЭО указал, что подрядчиком строительства этого КПО выступит компания «Российский экологический оператора». После запуска всех мусороперерабатывающих комплексов Крым уже в следующем году сможет выполнить показатели 2030 года, передает 56orb.ru.