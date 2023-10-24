Объем закупок крупных заказчиков у субъектов МСП вырос на 25%

Posted 24 октября, 09:13
Published 24 октября, 09:13
Modified 24 октября, 09:13
Updated 24 октября, 09:13
Увеличение квоты закупок у малого и среднего бизнеса является следствием реализации комплекса мер господдержки, введения увеличенной квоты закупок у субъектов МСП и ее распространение на всех заказчиков по 223-ФЗ. Об этом заявила замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова.
«Объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала этого года достиг рекордной суммы — 3,84 триллиона рублей, что больше аналогичного периода 2022 года на 25%, или на 776,9 миллиарда рублей», — отметила она.
Самыми крупными заказчиками в первых трех кварталах 2023 года стали РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго», пишут Известия.
«Ответственное отношение со стороны крупнейших заказчиков вкупе с контролем Корпорации МСП и региональных уполномоченных органов за соблюдением квот по закупкам у малых и средних предприятий позволило за три квартала 154,1 тыс. предпринимателям стать поставщиками по 223-ФЗ», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Отмечается, что компании с госучастием обязаны в течение года совершать не менее 25% закупок у малого и среднего бизнеса. Исполнение квоты контролируют Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти.
Исаевич также рассказал, что наибольшие объемы закупок у МСП зафиксированы в Подмосковье (180,27 млрд рублей), Свердловской области (140,95 млрд), Татарстане (77,51 млрд). Возглавили этот список Москва (1,004 трлн) и Санкт-Петербург (372,71 млрд рублей). Серьезного прироста объема заключенных договоров добились малый и средний бизнес из Москвы (74,75 млрд рублей), Санкт-Петербурга (46,19 млрд), Московской (28,1 млрд) и Свердловской областей (25,25 млрд).