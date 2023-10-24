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Posted 24 октября, 09:13

Published 24 октября, 09:13

Modified 24 октября, 09:13

Updated 24 октября, 09:13

Объем закупок крупных заказчиков у субъектов МСП вырос на 25%

Объем закупок крупных заказчиков у субъектов МСП вырос на 25%

24 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI
В январе — сентябре 2023 года объем закупок крупных покупателей у малого и среднего бизнеса достиг рекордных 3,84 триллиона рублей. В общем объеме закупок доля МСП-поставщиков превысила 50%. За неполный год крупные заказчики подписали договоры на поставку с 154,1 тысячи субъектов МСП.

Увеличение квоты закупок у малого и среднего бизнеса является следствием реализации комплекса мер господдержки, введения увеличенной квоты закупок у субъектов МСП и ее распространение на всех заказчиков по 223-ФЗ. Об этом заявила замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова.

«Объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала этого года достиг рекордной суммы — 3,84 триллиона рублей, что больше аналогичного периода 2022 года на 25%, или на 776,9 миллиарда рублей», — отметила она.

Самыми крупными заказчиками в первых трех кварталах 2023 года стали РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго», пишут Известия.

«Ответственное отношение со стороны крупнейших заказчиков вкупе с контролем Корпорации МСП и региональных уполномоченных органов за соблюдением квот по закупкам у малых и средних предприятий позволило за три квартала 154,1 тыс. предпринимателям стать поставщиками по 223-ФЗ», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Отмечается, что компании с госучастием обязаны в течение года совершать не менее 25% закупок у малого и среднего бизнеса. Исполнение квоты контролируют Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти.

Исаевич также рассказал, что наибольшие объемы закупок у МСП зафиксированы в Подмосковье (180,27 млрд рублей), Свердловской области (140,95 млрд), Татарстане (77,51 млрд). Возглавили этот список Москва (1,004 трлн) и Санкт-Петербург (372,71 млрд рублей). Серьезного прироста объема заключенных договоров добились малый и средний бизнес из Москвы (74,75 млрд рублей), Санкт-Петербурга (46,19 млрд), Московской (28,1 млрд) и Свердловской областей (25,25 млрд).

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