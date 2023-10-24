1С КИП — назначение и возможности?

Чаще всего корпоративный инструментальный пакет пользуется спросом при внедрении относительно крупных корпоративных систем с большой нагрузкой и весомым количеством рабочих мест. При этом 1С КИП используется как самостоятельно, так и в качестве дополнительного инструмента с целью повышения качества работы.