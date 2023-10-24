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Posted 24 октября, 06:46

Published 24 октября, 06:46

Modified 24 октября, 07:13

Updated 24 октября, 07:13

1С КИП — назначение и возможности?

1С КИП — назначение и возможности?

24 октября 2023, 06:46
Фото: piqsels.com
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Компания 1С — лидер в сфере разработки и поддержки компьютерных программ делового назначения предлагает клиентам новый набор инструментов 1С КИП. Пакет решений относится к категории технологий крупных внедрений и применяется на разных стадиях жизни системы.

Рассмотрим вкратце основные возможности и функционал 1С: КИП 8, а более подробную информацию можно найти на https://www.softmagazin.ru/1c/1s-korporativnyy-instrumentalnyy-paket-8/.

Назначение и особенности использования продукта

Пакет предназначается для роста производительности, возможностей по масштабированию и усилению надежности информационных систем, которые работают на платформе 1С. Это достигается за счет решения большого круга технических задач, которые возникают на разных этапах жизненного цикла системы.

Фото: softmagazin.ru

Благодаря использованию продукта есть возможность решения таких задач:

  • многопользовательские нагрузочные испытания без привлечения реальных пользователей;
  • проверка применимости конкретной системы в тех или иных условиях;
  • оценка возможностей масштабирования;
  • подбор оборудования и программных решений;
  • получение реальных показателей производительности в числовом эквиваленте при нагрузочных испытаниях или рабочей эксплуатации;
  • сбор и хранение данных относительно динамики производительности;
  • поиск и оценка узких мест, а также оптимизация кода, в том числе сбор информации, ранжирование выявленных проблем по степени их влияния на систему в целом, выдача полного контекста по проблемам на всех уровнях, проведение регламентных процедур;
  • автоматизированное тестирование конфигураций;
  • автоматизация администрирования.

Чаще всего корпоративный инструментальный пакет пользуется спросом при внедрении относительно крупных корпоративных систем с большой нагрузкой и весомым количеством рабочих мест. При этом 1С КИП используется как самостоятельно, так и в качестве дополнительного инструмента с целью повышения качества работы.

Функционал предложения

В составе 1С КИП шесть основных инструментов, отвечающих за ее функционал:

  • Центр управления производительностью;
  • Тест-центр;
  • Стандартный нагрузочный тест;
  • Центр контроля качества;
  • Сценарное тестирование;
  • Центр администрирования.

Рассмотрим каждый из них отдельно.

Центр управления производительностью

Инструмент для осуществления мониторинга и анализа производительности систем, получивший краткое название ЦУП. Он позволяет оценивать производительность, находить узкие места системы для ее дальнейшей оптимизации. С помощью этого инструмента решаются такие задачи:

  • Анализ и интегральная оценка на текущем этапе. Благодаря этому администратор получает ответы на вопросы о том, как в целом работает система, есть ли проблемы с производительностью и можно ли ее повысить.
  • Сбор и хранение информации о динамике производительности. Это позволяет оценить изменение производительности с течением времени, а также в случае внесения в систему каких-либо корректировок.
  • Обнаружение и оценка «узких мест» кода конфигурации. С помощью ЦУП администратор получает детальную техническую информацию, которая касается любых проблем с производительностью. При этом оценивается серьезность выявленных проблем, выявляются сложности, требующие первоочередного решения, и проводится конкретизация всех «узких мест».

Весомым преимуществом инструмента ЦУП является возможность решать задачи как в системах с реальными пользователями, так и для моделей, активность которых эмулируется при помощи Тест-центра.

Тест центр

Инструмент, который используется с целью автоматизации нагрузочных испытаний, без привлечения к ним реальных пользователей. Такой подход существенно экономит время и ресурсы компании. При этом решаются такие задачи:

  • выявляются проблемы по части надежности и производительности, в том числе связанные с блокировками и поддержанием стабильности работы при высоких нагрузках;
  • оценивается производительности системы или ее отдельных частей при конкретных параметрах модели предприятия, это помогает оценить применимость системы в целом и сформулировать эксплуатационные требования;
  • проверяется масштабируемость с учетом изменения объема информационных баз, количества пользователей и нагрузки на систему;
  • оцениваются изменения показателей при корректировках функциональности или конфигураций оборудования.

Стандартный нагрузочный тест

Этот инструмент предназначается для оценки производительности серверного оборудования и ПО в стандартных пользователях. Используется с целью выбора конфигурации серверной части для тех или иных целей.

Работа инструмента включает в себя эмуляцию продаж в УПП, создания различных документов, формирования отчетов и других действий в режиме полной параллельности. Благодаря запуску этого сценария есть возможность увеличения количества одновременно работающих производителей, вплоть до получения неудовлетворительного результата. Конечным результатом работы теста является показатель максимального количества пользователей, при котором обеспечивается удовлетворительная оценка.

Центр контроля качества

В рамках работы инструмента обеспечивается соответствие бизнес-требованиям таких показателей:

  • производительность;
  • масштабируемость;
  • устойчивость.

Качество работы системы зависит от огромного количества факторов, постоянный контроль которых — весьма сложная задача. С помощью центра контроля качества можно решать такие задачи:

  • хранить детальное описание компонентов системы;
  • автоматически получать список регламентных процедур для обеспечения качества;
  • получать детальные рекомендации по необходимым текущим действиям;
  • распределить ответственность за задачи в рамках регламентных процедур между пользователями;
  • оповещать пользователей о необходимости выполнения задач;
  • получать информацию по методикам выполнения процедур;
  • оценивать качество работы системы на всех уровнях.

Стандартное тестирование

Инструмент описывает порядок действий пользователя с программой. Основной целью является проверка правильности работы программного комплекса при ведении хозяйственных операций.

Центр администрирования

Инструмент позволяет автоматизировать задачи администрирования и эксплуатации. Его актуальность обуславливается постоянным усложнением и масштабируемостью систем. Особенно в условиях КОРП-внедрения, крупных распределенных контуров с множеством баз и серверов, а также распределенных баз, например, в случае розничных сетей.

Главные преимущества инструмента:

  • сокращение трудозатрат;
  • сокращение времени обновления;
  • снижение риска ошибок;
  • автоматизация тестирования;
  • единый интерфейс.

В конечном итоге инструмент позволяет существенно снизить стоимость владения системой.

Возможности 1С КИП

На разных этапах жизненного цикла системы пакет инструментов помогает в решении конкретных задач:

  • При проектировании. Ищет узкие места и возможности для их оптимизации. Позволяет подобрать необходимое оборудование для обеспечения достаточной производительности при тех или иных параметрах. Дает возможность оценить применимость конфигурации в заданных условиях, а также помогает проверить возможность масштабируемости.
  • При разработке системы и ее доработке в процессе эксплуатации. Осуществляется контроль качества разрабатываемого кода по двум независимым направлениям: контроль функциональной правильности для обеспечения стабильности и исключения ошибок, а также контроль оптимальности с точки зрения производительности. Это позволяет гарантировать заданную производительность работы системы.
  • При внедрении, эксплуатации и для технической поддержки. 1С КИП необходим для получения объективной информации о производительности и поиска проблем. Помогает в процессе обеспечения своевременного и правильного обслуживания, а также автоматизирует задачи администрирования. Кроме этого, пакет инструментов позволяет оценить эффект от внесения корректировок в систему и изменения условий эксплуатации.

Softmagazin.ru предлагает клиентам 1С КИП по абсолютно доступной стоимости в коробочной или электронной версии. Менеджеры магазина помогают с выбором лицензионных продуктов компании 1С и оказывают всестороннюю поддержку в ходе их эксплуатации.

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