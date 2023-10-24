1С КИП — назначение и возможности?

Posted 24 октября, 06:46
Published 24 октября, 06:46
Modified 24 октября, 07:13
Updated 24 октября, 07:13
Рассмотрим вкратце основные возможности и функционал 1С: КИП 8, а более подробную информацию можно найти на https://www.softmagazin.ru/1c/1s-korporativnyy-instrumentalnyy-paket-8/.
Пакет предназначается для роста производительности, возможностей по масштабированию и усилению надежности информационных систем, которые работают на платформе 1С. Это достигается за счет решения большого круга технических задач, которые возникают на разных этапах жизненного цикла системы.
Благодаря использованию продукта есть возможность решения таких задач:
Чаще всего корпоративный инструментальный пакет пользуется спросом при внедрении относительно крупных корпоративных систем с большой нагрузкой и весомым количеством рабочих мест. При этом 1С КИП используется как самостоятельно, так и в качестве дополнительного инструмента с целью повышения качества работы.
В составе 1С КИП шесть основных инструментов, отвечающих за ее функционал:
Рассмотрим каждый из них отдельно.
Инструмент для осуществления мониторинга и анализа производительности систем, получивший краткое название ЦУП. Он позволяет оценивать производительность, находить узкие места системы для ее дальнейшей оптимизации. С помощью этого инструмента решаются такие задачи:
Весомым преимуществом инструмента ЦУП является возможность решать задачи как в системах с реальными пользователями, так и для моделей, активность которых эмулируется при помощи Тест-центра.
Инструмент, который используется с целью автоматизации нагрузочных испытаний, без привлечения к ним реальных пользователей. Такой подход существенно экономит время и ресурсы компании. При этом решаются такие задачи:
Этот инструмент предназначается для оценки производительности серверного оборудования и ПО в стандартных пользователях. Используется с целью выбора конфигурации серверной части для тех или иных целей.
Работа инструмента включает в себя эмуляцию продаж в УПП, создания различных документов, формирования отчетов и других действий в режиме полной параллельности. Благодаря запуску этого сценария есть возможность увеличения количества одновременно работающих производителей, вплоть до получения неудовлетворительного результата. Конечным результатом работы теста является показатель максимального количества пользователей, при котором обеспечивается удовлетворительная оценка.
В рамках работы инструмента обеспечивается соответствие бизнес-требованиям таких показателей:
Качество работы системы зависит от огромного количества факторов, постоянный контроль которых — весьма сложная задача. С помощью центра контроля качества можно решать такие задачи:
Инструмент описывает порядок действий пользователя с программой. Основной целью является проверка правильности работы программного комплекса при ведении хозяйственных операций.
Инструмент позволяет автоматизировать задачи администрирования и эксплуатации. Его актуальность обуславливается постоянным усложнением и масштабируемостью систем. Особенно в условиях КОРП-внедрения, крупных распределенных контуров с множеством баз и серверов, а также распределенных баз, например, в случае розничных сетей.
Главные преимущества инструмента:
В конечном итоге инструмент позволяет существенно снизить стоимость владения системой.
На разных этапах жизненного цикла системы пакет инструментов помогает в решении конкретных задач:
Softmagazin.ru предлагает клиентам 1С КИП по абсолютно доступной стоимости в коробочной или электронной версии. Менеджеры магазина помогают с выбором лицензионных продуктов компании 1С и оказывают всестороннюю поддержку в ходе их эксплуатации.