Назван самый счастливый знак зодиака, которого ждут удача и благосостояние

Делов том, что планета Венера, которая и отвечает за финансы и личную жизнь, пройдет через созвездие Девы. Приведет это в тому, что в любовной сфере начнется расцвет — женщины будут соблазнительны и мужчины — пылки и страстны. Для тех, кто уже связал себя узами брака, наступил период укрепления отношений.