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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Назван самый счастливый знак зодиака, которого ждут удача и благосостояние

Назван самый счастливый знак зодиака, которого ждут удача и благосостояние

23 октября 2023, 10:54
Фото: 1MI
Фортуна будет благоволить им уже в ноябре.

В ноябре представителей одного знака зодиака ждут счастье и материальный достаток. Как сообщает сайт pg11.ru, речь идет о Девах.

Делов том, что планета Венера, которая и отвечает за финансы и личную жизнь, пройдет через созвездие Девы. Приведет это в тому, что в любовной сфере начнется расцвет — женщины будут соблазнительны и мужчины — пылки и страстны. Для тех, кто уже связал себя узами брака, наступил период укрепления отношений.

Удача будет сопутствовать и в сфере карьеры. Не стоит отказываться от рабочих командировок. Они будут способствовать завязыванию новых контактов, а старые — освежатся. Это благотворно скажется на прибыли, которая поступил еще до конца года.

Кроме того, в ноябре представители этого знака могут решиться на крупные покупки или переезд в новый дом. Переживать не стоит накоплений и денежных поступлений хватит на воплощение смелых желаний.

В то же время важно не идти к своей цели напролом и не поддаваться раздражению.

#Общество#Элина Сайфранова#Гороскоп#Знаки зодиака
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