Модульбанк выпустил «Маркет Карту» для торговли на маркетплейсах

Также намечается и другая тенденция. За прошлый год доля селлеров, представленных одновременно на двух маркетплейсах, выросла с 13 до 18 процентов. При этом новые продавцы стараются быть более профессиональными и остаются на площадках дольше. То есть онлайн-торговля становится более развитой, что, в свою очередь, приносит пользу как покупателям, так и продавцам.