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Модульбанк выпустил «Маркет Карту» для торговли на маркетплейсах

Модульбанк выпустил «Маркет Карту» для торговли на маркетплейсах

23 октября 2023, 07:10
Фото: 1MI
Согласно данным за первый квартал 2023 года, прирост активных продавцов на маркетплейсах составил 21%. Однако он оказался менее значительным, чем в предшествующем периоде.

Эксперты объясняют снижение числа новых селлеров постепенным насыщением экосистем каждого маркетплейса, что сопровождается заменой их количества качеством.

Как ожидают специалисты, рынок маркетплейсов будет увеличиваться не за счет появления новых продавцов, а благодаря развитию конкуренции между профессиональными селлерами. За счет этого будет появляться все больше новых высококачественных услуг и товаров на площадках онлайн-торговли, пишет gorod55.ru.

В частности, продавцам уже доступны новые финансовые услуги. Так, Модульбанк начал открывать счета физическим лицам и выдавать карту, предназначенную для ИП, торгующих на маркетплейсах и пользующихся селлерскими тарифами банка. Она называется «Маркет Карта», с ее помощью можно взаимодействовать с торговой выручкой маркетплейсов, с системой быстрых платежей (СБП), переводить внутри страны по номеру телефона и по миру через сторонние сервисы.

«Мы впервые в истории Модульбанка запускаем счета физических лиц, но делаем это в рамках нашей стратегии — создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей», — сказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов.

Он уточнил, что карта физлица разработана специально для сегмента продавцов маркетплейсов с учетом их потребностей и сценариев потребления и пока будет доступна только в этом сегменте.

Также намечается и другая тенденция. За прошлый год доля селлеров, представленных одновременно на двух маркетплейсах, выросла с 13 до 18 процентов. При этом новые продавцы стараются быть более профессиональными и остаются на площадках дольше. То есть онлайн-торговля становится более развитой, что, в свою очередь, приносит пользу как покупателям, так и продавцам.

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