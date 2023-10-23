Модульбанк выпустил «Маркет Карту» для торговли на маркетплейсах

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Эксперты объясняют снижение числа новых селлеров постепенным насыщением экосистем каждого маркетплейса, что сопровождается заменой их количества качеством.
Как ожидают специалисты, рынок маркетплейсов будет увеличиваться не за счет появления новых продавцов, а благодаря развитию конкуренции между профессиональными селлерами. За счет этого будет появляться все больше новых высококачественных услуг и товаров на площадках онлайн-торговли, пишет gorod55.ru.
В частности, продавцам уже доступны новые финансовые услуги. Так, Модульбанк начал открывать счета физическим лицам и выдавать карту, предназначенную для ИП, торгующих на маркетплейсах и пользующихся селлерскими тарифами банка. Она называется «Маркет Карта», с ее помощью можно взаимодействовать с торговой выручкой маркетплейсов, с системой быстрых платежей (СБП), переводить внутри страны по номеру телефона и по миру через сторонние сервисы.
«Мы впервые в истории Модульбанка запускаем счета физических лиц, но делаем это в рамках нашей стратегии — создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей», — сказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов.
Он уточнил, что карта физлица разработана специально для сегмента продавцов маркетплейсов с учетом их потребностей и сценариев потребления и пока будет доступна только в этом сегменте.
Также намечается и другая тенденция. За прошлый год доля селлеров, представленных одновременно на двух маркетплейсах, выросла с 13 до 18 процентов. При этом новые продавцы стараются быть более профессиональными и остаются на площадках дольше. То есть онлайн-торговля становится более развитой, что, в свою очередь, приносит пользу как покупателям, так и продавцам.