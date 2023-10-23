Генпрокуратура поставила рекорд по искам о пересмотре приватизированных активов

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:33
Чаще всего власти заинтересованы в сферах экономики, связанных с химической промышленностью, портами и предприятиями оборонного комплекса, пишет RTVI.
Первое дело о пересмотре итогов приватизации было подано в 2014 году и касалось нефтяной компании «Башнефть», принадлежавшей российской инвестиционной компании АФК «Система». Однако суд принял сторону властей и вернул компанию государству, несмотря на возражения АФК «Система».
Это решение стало опасным прецедентом, так как оспорить любую приватизационную сделку можно в любое время, если есть соответствующее желание. После этого случая Генпрокуратура заинтересовалась другими предприятиями, такими как «Башкирская содовая компания», которая попала под прицел из-за протестов на горе Куштау.
Такой тренд на национализацию активов, вероятно, связан с изменением политики и необходимостью государству обеспечить источники поступлений в бюджет. Целью деприватизации является восстановление государственного контроля над интересными для государства предприятиями, чтобы исключить фактор нелояльности собственников и обеспечить стабильность производства.
За последние годы Генпрокуратура подала более 24 тысяч исков на сумму более 187 миллиардов рублей о передаче активов в собственность государства. Большая часть дел касается химической промышленности, портов и предприятий ВПК. Владельцы этих активов, как правило, находятся за пределами России.
Хотя некоторые эксперты говорят о временном затишье в тренде на деприватизацию, другие сомневаются в этом и указывают на глубинные причины такой политики. Деприватизация позволяет восстановить государственный контроль над предприятиями, чтобы предотвратить саботаж и обеспечить стабильность производства. Кроме того, это может создать новые рынки сбыта для добывающих предприятий и обеспечить новые источники валютной выручки.