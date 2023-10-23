Генпрокуратура поставила рекорд по искам о пересмотре приватизированных активов

Хотя некоторые эксперты говорят о временном затишье в тренде на деприватизацию, другие сомневаются в этом и указывают на глубинные причины такой политики. Деприватизация позволяет восстановить государственный контроль над предприятиями, чтобы предотвратить саботаж и обеспечить стабильность производства. Кроме того, это может создать новые рынки сбыта для добывающих предприятий и обеспечить новые источники валютной выручки.