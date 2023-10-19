Буцаев: Пользователями ФГИС «Экомониторинг» станут 50 млн человек

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
К 2026 году система сможет охватить 250 населенных пунктов. Российский экологический оператор будет контролировать систему, чтобы она исправно работала в онлайн-режиме, выдавала достоверные сведения, предоставляла аналитику, отчеты и выполняла другие функции, передает gorod55.ru.
Как рассказал Денис Буцаев, информационная система объединит сведения из всех возможных источников экологического мониторинга России. С помощью ФГИС можно собирать, анализировать, прогнозировать состояние окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Кроме того, данные системы смогут просматривать рядовые граждане. Им будет доступно специальное мобильное приложение.
«Мы ожидаем, что количество пользователей будет достигать 50 млн человек», — сообщил Денис Буцаев.
Разработка и внедрение экомониторинга позволят эффективнее проводить реализацию экономики замкнутого цикла в России.
Замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров заявил, что ФГИС будет включать несколько компонентов контроля, в том числе воздуха, воды и объектов негативного воздействия. По его словам, система станет самой большой по объему информации.
Данные в ФГИС будут передавать органы исполнительной власти и участники рынка, которые также будут и ее пользователями. На базе ФГИС будет строиться ежегодный доклад о состоянии окружающей среды в субъектах РФ, который будут передавать в Правительство России.