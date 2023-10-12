Звонки родным и близким в Израиле стали бесплатными благодаря «Ростелеком»

Абонентам «Ростелекома» будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 года. Чтобы воспользоваться данной возможностью дополнительная активация не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически.