Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в России

Владимир Путин подписал указ призыве на военную службу с 1 октября. Тем же указом президента предусматривается увольнение в запас тех призывников, чей срок службы истек. Согласно указу, в рамках осеннего призыва — с октября по декабрь 2023 года на срочную службу в ВС РФ планируют планируется призвать 130 тысяч человек.