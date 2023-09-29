Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в России

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Владимир Путин подписал указ призыве на военную службу с 1 октября. Тем же указом президента предусматривается увольнение в запас тех призывников, чей срок службы истек. Согласно указу, в рамках осеннего призыва — с октября по декабрь 2023 года на срочную службу в ВС РФ планируют планируется призвать 130 тысяч человек.
«Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек», — говорится в указе президента.