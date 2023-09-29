mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в России

29 сентября 2023, 13:40
Указ президента был опубликован на сайте Официального опубликования правовых актов.

Владимир Путин подписал указ призыве на военную службу с 1 октября. Тем же указом президента предусматривается увольнение в запас тех призывников, чей срок службы истек. Согласно указу, в рамках осеннего призыва — с октября по декабрь 2023 года на срочную службу в ВС РФ планируют планируется призвать 130 тысяч человек.

«Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек», — говорится в указе президента.
#Политика#Общество#Армия#Срочная служба в армии#Армия РФ#Вооружённые силы
Подпишитесь
Уфу сковали девятибалльные пробки
Сегодня, 12:52
Я паркуюсь как хочу: почему новую велодорожку в Уфе превратили в автостоянку
Сегодня, 13:22
«Самолёт полетел вниз с ужасной скоростью». Пассажир рейса в Уфу рассказал о ЧП
Вчера, 17:07
Мигрант, устроивший поджог клуба в Уфе, просил отпустить его под залог в 500 тысяч
Сегодня, 10:32
Земли изымут у жителей Уфы для строительства дороги до кладбища
Сегодня, 09:47
Выбор экспертов: дом или квартира, новостройка или вторичка?
27 сентября, 10:14