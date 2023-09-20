В «Роснефти» работают лучшие в своей профессии

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В Уфе на площадках ПАО АНК «Башнефть» прошёл финал конкурса профессионального мастерства. Восемнадцатый Смотр-конкурс «Лучший по профессии» объединил сотрудников основных рабочих профессий и инженеров дочерних компаний корпорации «Роснефть». На финал в Уфу приехало более 600 человек с разных регионов страны.
Соревнования «Лучший по профессии» направлены на повышение компетенций, знаний, умений персонала корпорации. Также участие в нём позволяет повышать культуру производства, обмениваться опытом, находить новую мотивацию в выполнении поставленных задач. Нельзя забывать и о решении актуальной проблемы — повышении престижа рабочих профессий.
Победители определялись в 28 номинациях по следующим категориям — «Нефтегазодобыча», «Нефтепереработка», «Нефтепродуктообеспечение» (работа розничных заведений, выпускающих потребителями нефтепродукты). Действия работников, их компетенции и навыки в профессии оценивали более 140 членов и председателей жюри. Кроме того, они обращали внимание на соблюдение правил пожарной и промышленной безопасности и требований охраны труда (в отдельном направлении «Безопасный труд»).
Работники «Башнефти» тоже приняли участие в соревнование и собрали россыпь наград. 14 наград были завоёваны в номинациях по различным нефтяным профессиям, 6 — в номинации «Безопасный труд». Всего «Башнефть» представляли 81 работников различных обществ компании.