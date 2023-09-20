mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В «Роснефти» работают лучшие в своей профессии

В «Роснефти» работают лучшие в своей профессии

20 сентября 2023, 14:01
Фото: ПАО АНК "Башнефть"
Конкурс «Лучший по профессии» принял более 600 работников нефтяной корпорации

В Уфе на площадках ПАО АНК «Башнефть» прошёл финал конкурса профессионального мастерства. Восемнадцатый Смотр-конкурс «Лучший по профессии» объединил сотрудников основных рабочих профессий и инженеров дочерних компаний корпорации «Роснефть». На финал в Уфу приехало более 600 человек с разных регионов страны.

Фото: ПАО АНК "Башнефть"

Соревнования «Лучший по профессии» направлены на повышение компетенций, знаний, умений персонала корпорации. Также участие в нём позволяет повышать культуру производства, обмениваться опытом, находить новую мотивацию в выполнении поставленных задач. Нельзя забывать и о решении актуальной проблемы — повышении престижа рабочих профессий.

Победители определялись в 28 номинациях по следующим категориям — «Нефтегазодобыча», «Нефтепереработка», «Нефтепродуктообеспечение» (работа розничных заведений, выпускающих потребителями нефтепродукты). Действия работников, их компетенции и навыки в профессии оценивали более 140 членов и председателей жюри. Кроме того, они обращали внимание на соблюдение правил пожарной и промышленной безопасности и требований охраны труда (в отдельном направлении «Безопасный труд»).

Работники «Башнефти» тоже приняли участие в соревнование и собрали россыпь наград. 14 наград были завоёваны в номинациях по различным нефтяным профессиям, 6 — в номинации «Безопасный труд». Всего «Башнефть» представляли 81 работников различных обществ компании.

#Уфа#Башнефть#Новости Башкирии#Нефть#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Стала известна личность вооруженного мужчины появившегося на улицах Уфы
Сегодня, 14:19
Не смогли устоять: вспоминаем громкие случаи череды банковских афер в Башкирии
Сегодня, 13:00
Дефективная стройка за 1 млрд: кто и почему не может достроить путепровод в Зинино
Сегодня, 11:03
Пробки и ДТП: маленький перекресток в Уфе становится большой транспортной проблемой
Сегодня, 06:21
Глава Башкирии объявил о формировании «штурмовой группы»: что это значит
Сегодня, 09:21
ЖК «Зорге. Премьер»: все лучшее — детям!
Вчера, 09:50