В «Роснефти» работают лучшие в своей профессии

Победители определялись в 28 номинациях по следующим категориям — «Нефтегазодобыча», «Нефтепереработка», «Нефтепродуктообеспечение» (работа розничных заведений, выпускающих потребителями нефтепродукты). Действия работников, их компетенции и навыки в профессии оценивали более 140 членов и председателей жюри. Кроме того, они обращали внимание на соблюдение правил пожарной и промышленной безопасности и требований охраны труда (в отдельном направлении «Безопасный труд»).