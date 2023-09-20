Не смогли устоять: вспоминаем громкие случаи череды банковских афер в Башкирии

Сегодня, 19 сентября, стало известно об обращении банка «Уралсиб» в полицию. Причиной послужила потеря личных средств клиентов банка. Предполагаемая виновница — сотрудница банка Лилия Т. По информации издания «Коммерсантъ-Уфа», клиент весной этого года заключил договор банковского вклада и передал Т. восемь миллионов рублей якобы под 21% годовых. Клиенту были выданы приходно-кассовые ордера и выписка по счету. На самом договоре стоит печать банка, а также подписи Лилии Т. И вот накануне мужчина решил снять часть средств, однако в банке ему сообщили, что такого счета — нет. И денег тоже.