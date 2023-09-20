Не смогли устоять: вспоминаем громкие случаи череды банковских афер в Башкирии

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Сегодня, 19 сентября, стало известно об обращении банка «Уралсиб» в полицию. Причиной послужила потеря личных средств клиентов банка. Предполагаемая виновница — сотрудница банка Лилия Т. По информации издания «Коммерсантъ-Уфа», клиент весной этого года заключил договор банковского вклада и передал Т. восемь миллионов рублей якобы под 21% годовых. Клиенту были выданы приходно-кассовые ордера и выписка по счету. На самом договоре стоит печать банка, а также подписи Лилии Т. И вот накануне мужчина решил снять часть средств, однако в банке ему сообщили, что такого счета — нет. И денег тоже.
С заявлением «Уралсиб» обратился в полицию и инициировал служебную проверку.
— Возможно, одна из сотрудниц совершила противоправное действие, не связанное с услугами или продуктами банка. Предположительно, речь о схемах с использованием несуществующих финансовых продуктов с нереально высокой доходностью, которые оформлялись без официальных банковских договоров, — сообщили в банке.
На данный момент точная сумма, которая была получена Лилией Т., неизвестна, как и ее местонахождение.
Череда банковских афер началась с сотрудницы «Россельхозбанка» Луизы Хайруллиной. Как выяснили следователи, с августа 2017 года по май 2019 года она регулярно похищала деньги на основании подложных документов. Позже вскрылось, что на преступление женщина пошла ради мужа-игромана, который тратил всё в том числе и в букмекерских конторах.
Всего женщина похитила более 9 млн рублей, более 101 тысячи евро и 140,9 тысячи долларов. После того, как схема оказалась раскрыта, супруги инициировали свое исчезновение — бросили машину и вместе с детьми покинули город на такси. В итоге правоохранители нашли семью в Казани.
Избежать наказания за преступление не удалось. В сентябре 2020 года Луизу приговорили к 5 годам лишения свободы, а ее мужу Марату дали 6 лет лишения свободы.
В своем последнем слове бывшая сотрудница банка просила суд смягчить ей приговор, так как на иждивении у нее находятся двое маленьких детей, а преступление она совершила под давлением со стороны мужа. Корыстного умысла завладеть деньгами у женщины, с ее слов, не было, а все недостачи в кассе она восполняла. Таким образом женщина якобы пыталась сохранить семью.
Некоторое время спустя в Уфе было возбуждено дело в отношении кассира банка «Открытие» 39-летней Лилии Азнабаевой. В период с 22 по 23 июля 2019 года женщина присвоила себе 6,5 млн рублей. Действия сотрудницы были замечены собственной службой безопасности. Интересы клиентов в данном случае затронуты не были.
Характеризовали женщину на работе как «вполне адекватного и принципиального человека», потому известие о краже стало для ее коллег полной неожиданностью. Не могли поверить в это и близкие Азнабаевой. Одним из предположений было то, что банк мог сам «на синдроме Хайруллиной устроить себе хайп и найти крайнего».
Однако в ходе расследования выяснилось, что Лилия действовала в период с 2016–2019 годы вместе с двумя своими коллегами. Они, подделывая расходные кассовые ордера или оформляя фиктивные договоры страхования жизни, похитили из банка более 70 миллионов рублей.
В 2021 году Калининский райсуд Уфы признал Лилию Азнабаеву виновной в присвоении и растрате, а также в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах и приговорил к 4,5 годам лишения свободы.
Так, ее сообщница, заведующая отделением банка Лиана Латипова, сначала находилась под подозрением и была отстранена от работы. Позже выяснилось, что Латипова в течение 2,5 лет при содействии получила деньги из кассы на сумму более 48 млн рублей.
Вину свою Лиана Латипова не признала. В 2022 году была приговорена к 5,5 годам исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в банковской сфере сроком на три года.