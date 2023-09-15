С 2018 года ЕР нарастила ядро поддержки ещё на миллион избирателей

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Выборы стали закономерным итогом 4200 избирательных кампаний, в рамках которых шла борьба за 32 000 выборных должностей и депутатских мандатов всех уровней, пишет rostovgazeta.ru.
«Единая Россия» опередила конкурентов на прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах, причем в некоторых случаях разрыв был ошеломляющим. Турчак отметил успехи главы Кемеровской области Сергея Цивилева, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и временно исполняющего обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина, набравших свыше 85% голосов.
Хорошо для единороссов прошли выборы в Красноярском крае, Якутии, Архангельской и Смоленской областях, а также в новых регионах России.
Победа ЕР была зафиксирована на довыборах в Госдуму в Карачаево-Черкесской Республике, Крыму, Красноярском крае и Липецкой области.
В 20 регионах проводились выборы в законодательные собрания, на которых «Единой России» достался 81% мандатов. Не менее впечатляющий результат был достигнут на выборах в гордумы — 78%. Согласно предварительным результатам, «Единая Россия» получила более 23 000 мандатов из 30 000 на выборах в органы местного самоуправления.
Турчак подчеркнул, что в этом году выборы прошли гораздо лучше для партии, чем в 2018-м. Тогда у партии было 27,8% голосов за список и 17 мандатов из 45. В 2023 году единороссы забрали ⅔ мандатов.
Секретарь генсовета ЕР отметил успешную «перезагрузку» краевого отделения партии в Забайкалье. В результате единороссы получили более 57% голосов по списку и 42 из 50 мандатов с учетом одномандатных округов.
В Хабаровске мэром остался Сергей Кравчук, набравший более 45% голосов. Из 1000 мандатов в регионе ЕР получила более 43%.
В свою очередь, заместитель секретаря генсовета Сергей Перминов сообщил, что в выборах приняли участие более 67 миллионов избирателей в 86 регионах, из которых более 24 миллионов отдали свои голоса ЕР.
Согласно данным портала ER.RU, ядро поддержки партии среди избирателей, по сравнению с 2018 годом, выросло примерно на миллион человек.