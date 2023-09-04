mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября, 17:52

Published 4 сентября, 17:52

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сети ОАО «РЖД» выросли на 12%

4 сентября 2023, 17:52
Согласно оперативным данным, в августе 2023 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправилось 108,7 млн пассажиров, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Так, в пригородном сообщении число пассажиров составило 94,4 млн человек (–3%), в дальнем следовании — 14,3 млн (+4,6%).

В августе 2023 года пассажирооборот составил 17,2 миллиарда пассажиро-километров, что на 4,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В пригородном сообщении он вырос на 0,5%, составив 3,2 миллиарда пассажиро-километров, в дальнем следовании — на 4,9% (до 14 миллиардов пассажиро-километров).

За январь — август 2023 года было отправлено 785,6 миллиона пассажиров (+4,6% к показателю аналогичного периода 2022 года); из них в пригородном сообщении — 702,6 миллиона человек (+3,8%), в дальнем следовании — 83 миллиона (+12%).

Пассажирооборот в сети ОАО «РЖД» с начала 2023 года увеличился на 10,4% по сравнению с уровнем прошлого года и достиг 93,1 миллиарда пассажиро-километров; в частности в пригородном сообщении — 22 миллиарда пассажиро-километров (+5,3%), в дальнем следовании — 71,1 миллиарда пассажиро-километров (+12,1%).

Подпишитесь
Тоска уфимского Трамплина: как знаменитый спортивный объект ржавеет на глазах
Сегодня, 10:07
Разнос из-за пробок по всей Уфе устроил премьер Андрей Назаров
Сегодня, 08:28
Уголовное дело возбуждено из-за дефекта при строительстве Зининской развязки в Уфе
Сегодня, 07:16
Роспотребнадзор закрыл пищеблок колледжа Уфы, где массово отравились студенты
Сегодня, 05:06
Штрафы для уклонистов и индексация зарплат: что изменится с 1 октября 2023 в Башкирии
Вчера, 07:25
Минздрав РБ прокомментировал вспышку инфекции в торгово-экономическом колледже Уфы
Вчера, 12:29