Какие продукты лучше не употреблять на завтрак

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Например, британские фармацевты считают, что сочетание йогурта с цитрусовыми фруктами — плохая идея для завтрака, потому что кислоты в этих продуктах могут раздражать желудок. В общем, йогурты теряют свою пользу, если их есть натощак, потому что полезные бактерии разрушаются желудочным соком перед тем, как начать действовать. А некоторые сочетания еды утром даже могут причинить вред. Эксперты runews24.ru рассказали, с какой еды лучше не начинать день.
Сок из апельсинов и других цитрусовых фруктов может вызывать проблемы со желудком из-за высокой кислотности. К тому же, частое употребление этого сока натощак может вызывать аллергические реакции.
Также не рекомендуется пить холодную воду и есть овощные салаты натощак. Холодная вода может замедлить обмен веществ, что приводит к набору лишнего веса. Овощные салаты лучше есть вечером, так как кислотность овощей может вызывать проблемы с пищеварительной системой, если их есть натощак.
Начинать день с жареной жирной пищи — тоже не самая лучшая идея. Такие завтраки, содержащие много калорий и масла, могут привести к набору веса. Кроме того, переваривание мяса требует много энергии, поэтому после такого завтрака часто возникает сонливость и другие неприятные симптомы.
Супы на мясном бульоне также не рекомендуется есть на завтрак. В таких супах содержится много различных добавок и жира, а полезные элементы исчезают в процессе длительного кипения.
Кофе — один из самых популярных «завтраков» в мире, но он также может быть вредным. Натощак он может вызывать проблемы с желудком, поджелудочной железой и сердцем. Пить кофе лучше после еды.
Готовые завтраки, несмотря на рекламу, не так уж и полезны. Они содержат много быстрых углеводов, от которых насыщение длится недолго.
Мучные и кондитерские изделия — тоже не лучший выбор для завтрака. Дрожжи могут вызвать вздутие живота, а сахар содержится в пирожных и булочках, что может повредить печень.
Протеиновые батончики и смузи содержат слишком много сахара и слишком мало белка, поэтому они являются простыми углеводами. Смузи также могут быть кислыми, что нежелательно утром.
Как следует правильно завтракать? Завтрак должен стать обязательным приемом пищи, который вы будете делать каждый день и не пропускать. За 15 минут до завтрака рекомендуется выпить стакан теплой или комнатной температуры воды. Это положительно скажется на пищеварении в долгосрочной перспективе.
Завтрак должен быть не позднее чем через полтора часа после пробуждения. Его нужно употреблять без торопливости. Уделите 20 минут для этого процесса.
Если вы хотите серьезно подойти к завтраку, рекомендуется считать калории. Завтрак должен составлять не менее 20% (лучше 30%) от вашей индивидуальной суточной нормы.
Правильный завтрак должен содержать сложные углеводы, белки, жиры и клетчатку. Например, к сложным углеводам относятся гречка, пшеница, овсянка, рис, фрукты и ягоды. К белкам — яйца, нежирное мясо, йогурты без добавок. К жирам — авокадо, орехи, семена, растительное масло. А клетчатка представлена зеленью и салатом.
Для удобства можно использовать «правило тарелки»: половина еды — клетчатка, а остальную половину делят поровну между сложными углеводами, белками и жирами.
Правильный завтрак обеспечит ваш организм всеми необходимыми питательными веществами, энергией и водой, при этом не повлияв на уровень сахара в крови.