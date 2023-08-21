Какие продукты лучше не употреблять на завтрак

Например, британские фармацевты считают, что сочетание йогурта с цитрусовыми фруктами — плохая идея для завтрака, потому что кислоты в этих продуктах могут раздражать желудок. В общем, йогурты теряют свою пользу, если их есть натощак, потому что полезные бактерии разрушаются желудочным соком перед тем, как начать действовать. А некоторые сочетания еды утром даже могут причинить вред. Эксперты runews24.ru рассказали, с какой еды лучше не начинать день.