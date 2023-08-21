Буцаев: РЭО намерен определить статус МСП в отрасли переработки ТКО как социальный

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Такой информацией поделился генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Гендиректор РЭО уточнил, что по поручению главы государства деловые и отраслевые объединения предпринимателей занимаются подготовкой предложения по совершенствованию мер поддержки отраслевых малых и средних предприятий для успешного проведения в стране пятилетки созидательного предпринимательского труда, пишет 56orb.ru.
«Речь в первую очередь идет об улучшении делового климата в нашей стране. На площадке „Ресурса“ мы планируем определить статус малых предпринимателей, занимающихся сбором и утилизацией отходов, как социальный», — рассказал Денис Буцаев.
Именно благодаря работе милого и даже микробизнеса создается отдельная маршрутизация ТКО (и в том числе текстильных), организовывается применение органики для компостирования, формируется гибкая система доставки отходов до места их переработки. В конечном итоге все это приводит к сокращению количества отправляемого на полигоны мусора и снижению экологической нагрузки на население.
По словам Валерии Гулимовой, исполнительного директора ассоциации «Ресурс», органы власти и представители бизнеса во многих регионах РФ уже заявляли о том, что сбор и переработка вторичного сырья относятся к общественно полезной деятельности и должны быть отнесены к категории социального предпринимательства. В таком случае малые и средние предприятия смогут рассчитывать на льготы, сократить расходы и направлять средства на развитие проектов.
Гулимова предлагает включить группу 38 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в списки социально значимых видов деятельности и распространить на них меры поддержки, предусмотренные для социального предпринимательства.