Буцаев: РЭО намерен определить статус МСП в отрасли переработки ТКО как социальный

По словам Валерии Гулимовой, исполнительного директора ассоциации «Ресурс», органы власти и представители бизнеса во многих регионах РФ уже заявляли о том, что сбор и переработка вторичного сырья относятся к общественно полезной деятельности и должны быть отнесены к категории социального предпринимательства. В таком случае малые и средние предприятия смогут рассчитывать на льготы, сократить расходы и направлять средства на развитие проектов.