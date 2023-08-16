Очередь длиною в жизнь: как слепой уфимец ютится в хрущевке с другой семьей

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Сергею Петрову 40 лет. Зрение он потерял в результате родовой травмы. По городу передвигается с тростью, осторожно и прислушиваясь к каждому движению внешнего мира: «По делам и за продуктами всегда хожу сам. Меня уже все в районе знают, продавцы помогают, иногда прохожие», — улыбается Сергей.
Несмотря на практически полную слепоту уфимец и не думает падать духом.
Благодаря своему упорству несколько лет назад он добился установки пандуса в обычной черниковской хрущевке для своей супруги Ксении, передвигающейся на инвалидной коляске. Теперь она наконец может выходить на улицу. Вместе они живут в трёхкомнатной квартире, где лишь часть принадлежит жене, а остальная — другой семье.
Вопрос собственного жилья, положенного государством, не решается годами.
«Дошел до Хабирова. И выяснилось, что стою в очереди сразу в двух очередях. В Белебее я — четвертый, в Уфе — 91-й. Но идут года, а движения как будто и нет», — рассказывает мужчина.
В 2015 году семью Сергея и Ксении пришла трагедия — на 21-м дне жизни скоропостижно скончался их сын. Тогда уфимцу, по его словам, пришлось взять кредиты, чтобы оплатить похороны.
«Нам его даже на руки подержать не дали. Жена в больнице, а он в реанимации. Родился слабым. Сейчас ему было бы 9 лет. Чтобы достойно его похоронить, пришлось влезть в долги, с которыми пытаюсь расплатиться до сих пор», — говорит мужчина.
Именно по этой причине, утверждает Сергей, ему не доходит пенсия — поскольку с карты часть средств списывают в пользу микрофинансовой компании. Такая закредитованность, говорит Сергей, — от постоянной нехватки денег, ведь своего заработка у мужчины нет. Получается замкнутый круг.
Поиск работы для незрячего в Уфе, рассказывает Сергей Петров — задача очень трудная.
«Я по специальности — слесарь-сборщик. Когда жил в Белебее, работал в учебно-производственном комбинате Всероссийского общества слепых — изготавливал хомутные изделия, фиксаторы, катушки, в Уфе же мне везде и всюду отказывают. А работать я хочу и могу», — говорит мужчина.
Руководитель Клуба собак-поводырей РБ «Актырнак» Гузель Хасанова, как и Сергей, также имеет первую группу инвалидности и признается, что работать слепым в башкирской столице, впрочем, как и в других городах республики, действительно практически просто негде. Даже несмотря на квоты регионального отделения Всероссийского общество слепых.
«Я сама больше года в ожидании работы. И с радостью бы поработала. Была в бюро занятости на учете 3 месяца и мне ничего не предложили — вот абсолютно ничего, хотя у меня есть высшее педагогическое образование.Трудоустроиться очень сложно, будем прямы, практически невозможно. Надежда есть лишь на рабочие места в специализированных предприятиях ВОС, которые сейчас находятся на последнем издыхании — очень мало рабочих мест. Это очень обширная тема. Помимо прочего, нужно ведь все время быть конкурентоспособным, постоянно совершенствоваться, развиваться, а не все инвалиды по зрению могут обучиться действительно востребованной профессии, — к примеру, в том же колл-центре оперативно отвечать на звонок, работать сразу и быстро, что получается не у всех слабовидящих, тем более старшего поколения. Увы, мы никому не нужны», — с сожалением резюмирует Гузель Хасанова.
При этом она добавляет, что ситуацию могли бы изменить повсеместная шаговая доступность реабилитации для инвалидов, включая психолого-медицинскую поддержку, а также современные образовательные курсы.
В минстрое Башкирии ситуацию никак не прокомментировали, но неофициально сообщили, что «держат ее на контроле и возможно Петрову удастся получить квартиру раньше срока». Каким образом — в ведомстве не пояснили.
На момент публикации Сергея поставили на учет в центр занятости. В министерстве труда отчитались, что в 2022 году доля трудоустроенных инвалидов в республике выросла на 0,52%, что больше, чем в целом по РФ.
«По данным ФГИС „Федеральный реестр инвалидов“ в РБ на 1 января 2023 года из 91 тыс. инвалидов трудоспособного возраста работали около 20 тыс. человек (19866) или 21,84%, что ниже, чем РФ и ПФО (по Российской Федерации — 25,66%, по Приволжскому федеральному округу — 24,36%)», — сообщили нам в пресс-службе ведомства. При этом добавили, что занятость инвалидов в первую очередь обеспечивают квоты. Но даже власти признают — мест не хватает катастрофически.
Сегодня квота для трудоустройства инвалидов установлена более 3,5 тысячам работодателей на 9,5 тыс. рабочих мест. К сожалению, на заквотированных рабочих местах работает только 7 тыс. инвалидов, выполнение квоты составляет 72%. При этом, работодателями заявлено 2 тысяч вакансий на квотируемые места.
С 2010 года в Башкирии создано лишь 2,5 тыс. рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.