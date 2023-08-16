Очередь длиною в жизнь: как слепой уфимец ютится в хрущевке с другой семьей

Благодаря своему упорству несколько лет назад он добился установки пандуса в обычной черниковской хрущевке для своей супруги Ксении, передвигающейся на инвалидной коляске. Теперь она наконец может выходить на улицу. Вместе они живут в трёхкомнатной квартире, где лишь часть принадлежит жене, а остальная — другой семье.