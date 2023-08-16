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РЭО обнародовал данные по собираемости платежей за вывоз ТКО

16 августа 2023, 16:50
По результатам первого полугодия 2023 года собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года поднялась на 5,3% и достигла уровня в 91,4%.

Российский экологический оператор (РЭО) рассмотрел показатели по собираемости платежей у региональных операторов, занятых в сфере обращения с твердыми отходами. Об этом пишет gorod55.

«РЭО провел регулярный анализ собираемости платежей региональных операторов по обращению с ТКО. В первом полугодии 2022 года она составляла 86,1%, в этом году показатель вырос сразу на 5,3% и составил 91,4%», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Всего, по его данным, физическим и юридическим лицам в указанном периоде направили счетов на 139,3 миллиарда рублей, из которых оплачено 127,3 миллиарда рублей.

Наиболее высокая собираемость средств за вывоз отходов наблюдается в Уральском федеральном округе (95,3% — рост на 2,4%) и Северо-Западном федеральном округе (93,7% — рост на 13,5%). Самую низкую собираемость за январь–июнь текущего года выявили в Дальневосточном федеральном округе (83,7% — снижение на 1,7%).

В регионах собираемость выше 100% зарегистрировали в Ненецком автономном округе (110,8%) и Тюменской области (100,9%). Самые низкие показатели собираемости поступили из Ингушетии (31,8%), Республики Тыва (56,1%) и Дагестана (58,3%).

В категории региональных операторов собираемость более 100% отметили у МУП Заполярного района «Севержилкомсервис» во второй зоне деятельности (Ненецкий автономный округ), ГУП РК «Крымэкоресурсы» (кластеры № 3−6, Республика Крым), ООО «Спецавтохозяйство» (кластер № 5, Амурская область), ООО «ТЭО» на территории Тюменской области и АО «Югра-Экология» в северной части Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Сравнительно невысокие показатели с собираемостью менее 60% поступили с территории Алтайского края, Томской области, республик Дагестан, Саха (Якутия), Тыва, Ингушетия и Хакасия.

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