РЭО обнародовал данные по собираемости платежей за вывоз ТКО

«РЭО провел регулярный анализ собираемости платежей региональных операторов по обращению с ТКО. В первом полугодии 2022 года она составляла 86,1%, в этом году показатель вырос сразу на 5,3% и составил 91,4%», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Всего, по его данным, физическим и юридическим лицам в указанном периоде направили счетов на 139,3 миллиарда рублей, из которых оплачено 127,3 миллиарда рублей.