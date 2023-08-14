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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Девочка, сбежавшая от педофила, находится в тяжелом состоянии после падения из окна

14 августа 2023, 13:30
Вице-премьер регионального правительства, Эльвира Пинчук, поделилась информацией о состоянии девочки, которая выбросилась из окна в Ижевске в попытке сбежать от педофила, и отметила, что её состояние является тяжёлым.

В своём канале в Telegram она уточнила, что девочку доставили в Городскую клиническую больницу №7, пишет RT.

«В настоящее время она находится под наблюдением выдающихся нейрохирургов региона и получает всё необходимое медицинское вмешательство. К сожалению, девочка находится в критическом состоянии», — подчеркнула Пинчук.

По её словам, планируется провести операцию в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка в Ижевске была вынуждена выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы избежать педофила.

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