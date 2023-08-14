Девочка, сбежавшая от педофила, находится в тяжелом состоянии после падения из окна

Вице-премьер регионального правительства, Эльвира Пинчук, поделилась информацией о состоянии девочки, которая выбросилась из окна в Ижевске в попытке сбежать от педофила, и отметила, что её состояние является тяжёлым.