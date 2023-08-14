Девочка, сбежавшая от педофила, находится в тяжелом состоянии после падения из окна

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В своём канале в Telegram она уточнила, что девочку доставили в Городскую клиническую больницу №7, пишет RT.
«В настоящее время она находится под наблюдением выдающихся нейрохирургов региона и получает всё необходимое медицинское вмешательство. К сожалению, девочка находится в критическом состоянии», — подчеркнула Пинчук.
По её словам, планируется провести операцию в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка в Ижевске была вынуждена выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы избежать педофила.