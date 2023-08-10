Угроза памятнику природы: жители Башкирии показали стройку возле уникального озера

Со слов Казакова, место отдыха будет круглогодичным и круглосуточным. По подсчетам организации, еженедельно вне зависимости от времени суток Голубое озеро посещает порядка 7 тысяч человек, и около 10% туристов приезжают сюда из других регионов России.