Угроза памятнику природы: жители Башкирии показали стройку возле уникального озера

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Жителей Башкирии обеспокоило строительство неизвестных объектов в непосредственной близости к памятнику природы в Кармаскалинском районе Башкирии — Голубому озеру. Об этом Mkset сообщили читали, прикрепив к сообщению фотографии с места событий. Действительно, на фоне пейзажей Голубого озера теперь якобы началась непонятная стройка.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу администрации Кармаскалинского района, где нам сообщили, что на всю прилегающую к озеру территорию заключен договор аренды с Поисковым отрядом «Первый поисковый» Уфимского района. Срок аренды составляет 12 лет.
Согласно проекту, у Голубого озера планируется организовать рекреационную зону для жителей Башкирии и туристов с сохранением озера в первозданном виде.
Прокомментировал Mkset стройку на Голубом озере и директор «Первого поискового» Даниил Казаков. С его слов, планируется облагораживание непосредственно самой территории озера, а также строительство на положенном расстоянии от озера (20 метров) раздевалок, теплых беседок, кафе и общественных туалетов.
— Будут заниматься озеленением, укладывать газонную траву. Никакие деревья там вырубаться не будут, мы наоборот планируем сделать насаждения. На следующий год планируется акция по высадке деревьев. В планах рекреации это все есть, — заверяет Даниил Казаков.
Со слов Казакова, место отдыха будет круглогодичным и круглосуточным. По подсчетам организации, еженедельно вне зависимости от времени суток Голубое озеро посещает порядка 7 тысяч человек, и около 10% туристов приезжают сюда из других регионов России.
Между тем вход на Голубое озеро, как заверяет Даниил Казаков, останется также бесплатным. Следовательно, вместо шлагбаума будет обустроена входная арка. Платить туристам якобы придется только за дополнительные услуги на месте, например, в кафе, раздевалках и за прочие услуги.
— Задача не в том, чтобы поставить сумасшедшие ценники. Мы сейчас высчитываем, чтобы средний чек в кафе доходил до 600 рублей. Коммерция нужна для того, чтобы содержать это место, — Даниил Казаков.
Кроме этого в отдалении от территории озера планируется сделать смотровую площадку.
Отмечается, что при реализации проекта учитывается опыт обустройства Голубого озера в Татарстане. Завершить работы планируется в сентябре этого года.