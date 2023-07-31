Не говорите, что все будет хорошо: 5 способов помочь близкому, если у него — рак

Что точно не стоит говорить?

«Все будет хорошо». Вы не знаете, как именно будет.

«Мне тебя так жалко». Жалость ранит. Всегда. Не надо жалеть, надо быть рядом и поддерживать.

«У тети Маши тоже был рак, она выздоровела, ты тоже поправишься». Рак разный. Лечение разное. То, что помогло тете Маше, может не помочь вам.

«Это тебя бог наказал/это тебя бог испытывает». Стоит ли вообще это комментировать?

Ну и не обещайте того, чего не сможете выполнить.