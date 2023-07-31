Не говорите, что все будет хорошо: 5 способов помочь близкому, если у него — рак

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Узнав о диагнозе близкого человека, будь то партнер, родственник, лучший друг или ребенок, мы часто теряемся и не знаем, какие подобрать слова, чтобы не сделать ему еще больнее. И как грамотно вести себя, чтобы справляться с течением болезни было чуточку легче?
Фандрайзер благотворительного фонда «Потерь нет» Елена Чиркова рассказала нам, как поддержать человека, чья жизнь изменилась на до и после.
Нет универсальных советов и универсальных слов поддержки. Кому-то хочется слышать «Борись, ты победишь!», а кого-то эти «держись!» и «борись!» наоборот раздражают. Более того, некоторые люди, узнав о диагнозе, могут и вовсе замкнуться в себе и любая попытка с ними поговорить будет встречена в штыки.
Человеку важно знать, что он не один. Поэтому проговаривайте: «Я с тобой, я рядом, я думаю/молюсь о тебе, я верю в тебя, если тебе что-то нужно, ты всегда можешь на меня рассчитывать».
А вообще, лучше всего прямо сказать: «Знаешь, я очень хочу тебя поддержать, но боюсь сказать или сделать что-то не так». Разговаривайте с человеком, проговаривайте свои чувства, его чувства, слушайте его, держите за руку, обнимайте, будьте рядом. Если человек говорит «оставьте меня в покое» — не навязывайтесь. Скажите, что как только он будет готов, вы вернетесь и дайте побыть в одиночестве.
Не скрывайте это от него. Психологи советуют объяснить все честно и открыто, но, разумеется, с поправкой на возраст. Расскажите, что такое рак, как будет проходить лечение, как ребенок будет меняться. Чем больше у него будет вводных данных, тем проще ему будет приспособиться.
Что точно не стоит говорить?
«Все будет хорошо». Вы не знаете, как именно будет.
«Мне тебя так жалко». Жалость ранит. Всегда. Не надо жалеть, надо быть рядом и поддерживать.
«У тети Маши тоже был рак, она выздоровела, ты тоже поправишься». Рак разный. Лечение разное. То, что помогло тете Маше, может не помочь вам.
«Это тебя бог наказал/это тебя бог испытывает». Стоит ли вообще это комментировать?
Ну и не обещайте того, чего не сможете выполнить.
Забудьте фразу «не переживай». Ей вы обесцениваете чувства и эмоции человека, столкнувшегося с онкологическим диагнозом.
Предложите вместе изучить все доступные официальные (!) материалы о диагнозе, о вероятных последствий. Чем больше у вас информации, тем спокойнее вам будет. Но постарайтесь избегать императивов: не «ты должен прочитать это», а «возможно, ты захочешь почитать это?»
По возможности старайтесь сохранять привычный уклад жизни вашей семьи. Если по выходным вы пекли на завтрак блинчики и шли гулять в парк — продолжайте делать это (разумеется, с поправкой на физическое состояние вашего близкого). Рутина — это важное средство для того, чтобы пережить стресс от узнавания диагноза всем членам семьи. Наполните жизнь делами и приятными активностями, это поможет человеку отвлечься от страхов и переживаний.
Возьмите на себя бытовые вопросы, чтобы ваш близкий не переживал по этому поводу. Условно говоря, договоритесь, что пока человек в больнице, вы заберете к себе его кошку или будете регулярно заходить и поливать его цветы.
Если вы не врач-онколог, не занимайтесь самостоятельной интерпретацией хода лечения и не комментируйте действия лечащих врачей. Сейчас врач — это ваш лучший друг и союзник.
Разговаривайте. Обсуждайте планы на ближайшее время, на перспективу. Если человек хочет обсудить с вами сложные и тяжелые вопросы («если я умру, то…»), не уходите от этих разговоров.
И пациенту, и его окружению в период болезни может быть невыносимо тяжело. Если вы чувствуете, что не справляетесь сами — обратитесь к специалисту. Пойти к психотерапевту или клиническому психологу не стыдно. Болеть не стыдно. А скрывать диагноз, потому что «а что люди скажут» — вредно, неэтично
Здесь также нет универсального ответа. Кто-то может прожить это сам, кому-то нужна помощь. Вообще, у нас про смерть говорить не принято. А зря — говорить о ней необходимо. Вам очень важно понимать, что в случившемся никто не виноват и болезнь не возникла, потому что кто-то «согрешил», это чушь!
Нам всегда кажется, что мы могли сделать больше и могли спасти. Такие мысли деструктивны и наносят нам много вреда. Вы были рядом, вы помогали, вы поддерживали, вы приносили сочные яблоки и пекли из них ароматные пироги, вы пересматривали любимые фильмы и смеялись над шутками. Вы сделали все, что было в ваших силах. И даже чуточку больше.
Часто родные умирающего испытывают, как им кажется, неправильные эмоции: злость, гнев, обиду. Они устали заботиться о тяжелобольном человеке, они вынуждены полностью поменять привычную жизнь. Когда такие мысли приходят, мы гоним их, гасим и не разрешаем себе думать о том, как мы устали. Зря. Нет неправильных эмоций, вы имеете право чувствовать то, что чувствуете. И если вы не можете сами справится с этими эмоциями — обратитесь к психологу.
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Потерь нет» оказывает помощь по нескольким программам: оплата дорогостоящих лекарственных препаратов и реабилитации, обследований, не входящих в ОМС, а также необходимого оборудования, в том числе реабилитации (коляски, ходунки, вертикализаторы и т. д.) и иных нужд. С недавнего времени все программы фонда распространяются не только на детей, но и молодых взрослых с онкологическими и гематологическими заболеваниями от 18 до 35 лет. Это единственный фонд в регионе, оказывающий такую всеобъемлющую поддержку уже взрослым онкобольным.