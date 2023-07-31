Мертвые пчелы и дорогие веники: что происходит в Башкирии после нашествия шелкопряда

Еще одна пострадавшая от ситуации сторона — пчеловоды. На том же рынке пчеловод Ирек рассказал, шелкопряд «съел все, что мог». Только сейчас, по его словам, липа начала понемногу распускать листья заново. Однако цвета для медосбора в этом году уже не будет и есть опасения, что до будущего года липовые деревья превратятся в сухостой.