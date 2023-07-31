Мертвые пчелы и дорогие веники: что происходит в Башкирии после нашествия шелкопряда

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Нашествие шелкопряда в Башкирии началось 4 года назад. Насекомые из Оренбургской области перекочевали в Зилаирский, Зианчуринский и Кугарчинский районы. В этом году непарный шелкопряд в республике начал проявляться в конце мая. Тогда первыми тревогу забили жители Аургазинского района, в деревне Нефедоровка гусеницы поисках еды стекали к приусадебным участкам. Уже в 25 километрах от Булгаково жители ужаснулись «пораженным» деревьям вдоль трассы.
Шелкопряд успешно оккупировал Чишминский, Кармаскалинский районы и подобрался к Уфимскому — очевидцы публиковали кадры наполовину съеденных деревьев в социальных сетях. Уже после в небольших количествах гусениц начали замечать в парках Уфы.
Между тем, от высокопоставленных чиновников Минлесхоза РБ 4 года звучали заверения в том, что двухкратное и полное объедание листвы не приведет к гибели деревьев. А короткий жизненный цикл гусениц шелкопряда говорит о том, что на деревьях проклюнется вторичная листва. Отметим, что звучали эти слова и в начале текущего лета из уст главы Минлесхоза РБ.
Mkset решил проверить как обстоят дела в лесных массивах по окончанию второго месяца лета, действительно ли листва начала вновь появляться на деревьях и вернулись ли они к своему прежнему виду.
Отъезжать далеко от Уфы мы не стали, так как первые объеденные деревья попадались еще вдоль трассы на подъезде к аэропорту. Обращая внимание только на наполовину голые кроны деревьев, создается четкое ощущение, что за окном ранняя весна, когда листва еще не успела проклюнуться.
Справедливости ради отметим, что вдоль трассы все же заметны зеленые деревья, которые из последних сил пустили вторичную листву. Важно напомнить, что следующим летом Уфа отметит свой 450-й юбилей, и по этой дороге в город из аэропорта будут заезжать гости столицы.
Съехать с трассы было решено в Кармаскалинском районе. По дороге к СНТ «Радуга» лесопосадка представляет собой печальную картину — местами обглоданные ветки деревьев и аккуратно укутанные оставшимися листьями и паутиной бывшие коконы гусениц непарного шелкопряда. Среди этого великолепия порхают уже сами бабочки, подыскивая места для кладок с потомством на будущий год.
Местные жители сообщают, что в прошлом году шелкопряда в этих местах не было. В этом же году, со слов владельцев участков в СНТ, съедены были все липы, не гнушался шелкопряд и яблонями. Снимать с веток гусениц, дабы спасти урожай, приходилось вручную.
Последствия от нашествия непарного шелкопряда, кроме пострадавших огородов, имеют и другие аспекты. Кто не любит париться в бане? В этом году народное занятие под угрозой срыва — цены на веники кусаются да и веников толком нет. Шелкопряд поел всю березу и дуб.
— Веники на 39-м километре (где находится продуктовый агро рынок — прим. ред.) 200 рублей. Ну куда? В этом году да, без веников останемся, — сетует садовод Геннадий вместе с супругой.
Мы поговорили с торговцами, которым для поиска достойного материала на веники в этом году нужно прикладывать значительные усилия, так как большинство проверенных мест сейчас стоят с голыми веткам.
— Из-за одной ветки знаете сколько надо лазить. Пока наберешь все ноги и отобьешь, а в некоторых местах голо все, все черное стоит. Практически в этом году невозможно собрать веники, а подешевле продавать тоже не хочется, бензин сжигаешь и целый день пропадет пока их собираешь. В следующем году еще похлеще будет. Ладно в этом году береза пускает чуть-чуть листочки, а в следующем году она засохнет, — рассказывает Валентина.
На своем садовом участке Валентина сама снимала гусениц с яблонь. С ее слов, подобная ситуация практически у всех — «сожрали все, кроме груши». Она уверена, что необходимо обрабатывать территории, учитывая, что есть биологические препараты, безопасные для людей и животных.
Еще одна пострадавшая от ситуации сторона — пчеловоды. На том же рынке пчеловод Ирек рассказал, шелкопряд «съел все, что мог». Только сейчас, по его словам, липа начала понемногу распускать листья заново. Однако цвета для медосбора в этом году уже не будет и есть опасения, что до будущего года липовые деревья превратятся в сухостой.
В беседе Ирек также отметил, что понимает всю опасность шелкопряда для леса и для собственной пасеки. Тем не менее мужчина тревожится, что обработка лесных массивов препаратами может навредить пчелосемьям.
Между тем, общий урожай меда, по подсчетам Ирека, в этом году в сравнении прошлым в 5 раз меньше. К принесенным шелкопрядом бедствиям, добавились и перепады температур — от заморозков и до аномальной жары.
К решению проблемы с непарным шелкопрядом пчеловоды уверены, необходимо подходить комплексно, учитывая интересны всех сторон. Обрабатывать лесные массивы можно безопасно для пчелосемей, если предпринять комплекс мер для обеспечения их сохранности. Содействовать в этом должны власти районов, так как интересы пчеловодов и сохранность леса находятся в их зоне ответственности.
Однако вернемся к общей картине. Вдоль трассы недалеко от продуктового рынка объеденных шелкопрядом деревьев становится все больше. Съезжая на обочину и уходя в глубь леса ситуация только ухудшается. Так, если непосредственно у трассы на деревьях еще есть остатки листвы, но дальше они стоят практические полностью без листвы.
Голые стволы берез, на которых до сих пор не успели проклюнуться «запасные» листья из пазуховых почек. Между тем, большая часть лета позади и создается впечатление, что большинство деревьев к концу сезона не восстановятся.
Борьба с шелкопрядом в Башкирии ведется уже 4 год. В этом году, согласно реестру контрактов на портале Госзакупок, Центр предупреждения и тушения лесных пожаров в этот период заключил 4 контракта на выполнение работ «по уничтожению или подавлению численности вредных организмов (непарный шелкопряд)». Заключались контракты в период с марта по апрель со сроком исполнения до 31 июля этого года. Общая стоимость составила более 115,4 миллиона рублей.
Примечательно, что заказчиком является Центр предупреждения и тушения лесных пожаров, когда уже есть структура Центра защиты леса, которая проводит исследования, выявляет губящие лес негативные факторы и разрабатывает технологии борьбы с вредителями. Однако за неэффективную обработку лесных массивов от непарного шелкопряда ЦЗЛ (центр защиты леса — прим. ред.) ответственности не несет, так как прямым заказчиком является Центр предупреждения и тушения лесных пожаров.
Отметим, что за последние 2 года, согласно требованиям техзаданий, обработка велась наземным способом. Как автомобили смогут обработать лесной массив, который находится в труднодоступной гористой местности — неизвестно. Однако в 2021 году наряду с наземным способом в борьбе с шелкопрядом применялся и авиационный, который показал наибольшую эффективность. Следует ли учитывать прошлый опыт в борьбе с вредителем в следующем году?
Вернемся к закупке на этот года. Так, за 16 миллионов рублей в Стерлитамакском районе по договору подрядчик должен обработать 9 032,3 га. Уже за 25 миллионов рублей был заключен контракт на обработку 11 347,5 га леса в Баймакском районе. Далее 23,5 миллиона рублей выделено на обработку леса в Белебеевском районе, а 50,8 миллиона рублей было затрачено на обработку от шелкопряда на 33 456,5 га в Альшеевском районе.
Исполнителем всех четырех закупок был избран один индивидуальный предприниматель Фролова Н. Л. Срок исполнения контрактов до 30 июля 2023 года.
Как мы уже отмечали, в 2021 году обработкой леса занималась и авиация, однако в феврале 2023 года Управление федеральной антимонопольной службы по РБ начало рассматривать дело по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции» Минлесхозом, Центром предупреждения и тушения лесных пожаров республики, ООО «ГАРД Сервис», ООО «Авиахим-Юг» и ООО «РусАвиа» по контрактам того года. Связаны предполагаемые нарушения были с выполнением работ по ликвидации очагов непарного шелкопряда.
Дело в том, что заключение контрактов с данными компаниями, по версии УФАС, имели признаки создания преимущества при заключении контрактов на ликвидацию очагов непарного шелкопряда в Башкирии.
Известно, что в мае 2021 года уже после того, как ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров» получил указанные средства, были направлены запросы на предоставление коммерческих предложений с указанием цены. В результате контракты были заключены с ООО «ГАРД Сервис» на 122,8 миллиона рублей, с ООО «РусАвиа» на 96,4 миллиона рублей, а с ООО «Авиахим-Юг» на 36,1 миллиона рублей.
Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе УФАС по Башкортостану, информация в федеральную службу по данным контрактам поступила от правоохранительных органов и в настоящее время окончательное решение по делу не принято. Согласно базе решений на сайте УФАС РБ, последние три заседания в июне и в июле были отложены.
И так, пока участники надзорного процесса ломают копья на юридическом поприще, шелкопряд продолжает эффективно пожирать лес.
Шелкопряд наносит ущерб лесу только в стадии развития гусеницы, так как после окукливания насекомое не питается листвой. Начинает гусеница развиваться примерно в первых числах мая и продолжает в течение 30-40 дней. Как отмечал заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгиз Фаткуллин, бороться с ним по истечению этих дней уже неэффективно.
Дело в том, что к препарату шелкопряд восприимчив только через желудочно-кишечный тракт, когда гусеница безудержно поедает молодую листву с середины мая и по первую декаду июня. Потому в целях предотвращения массового нашествия важно уложиться в этот короткий период времени. В то же время срок исполнение заключенных на этот год госконтрактов на ликвидацию очагов непарного шелкопряда до 30 июля.
Судя по всему, в этом году в указанный период обработка территорий проводилась недостаточно эффективно, а в некоторых и не проводилась во все. Напрашивается вывод, что проблема требует более скоростных методов решения, например, при помощи авиации.
Так, на начало лета, по данным ведомства, площадь заселения насекомыми составила 390 тысяч га. В то же время обрабатывать от шелкопряда было решено только 67 тысяч га, так как со слов главы Минлесхоза Марата Шарафутдинова бороться с нашествием на всей территории нельзя в виду действующих санитарных правил, связанных с близостью населенных пунктов. Не затрагивает обработка и те участки леса, на которых численность шелкопряда не представляет серьезной угрозы для лесных массивов. Однако и наличие очага не всегда предполагает необходимость борьбы с непарным шелкопрядом. Но разве не будут ли необработанные участки плацдармом для дальнейшего наступления непарного шелкопряда на наши леса?
Предполагается, что в 2023 году пройдет инвентаризация очагов непарного шелкопряда, по результатам которой будет планирование лесозащитных мероприятий на 2024 год. Насколько они данные мероприятия будут эффективны покажет время, однако, судя по сложившейся ситуации в этом году, надеяться не приходится. Но все же верим в лучшее.