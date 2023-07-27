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Необычную надпись камнями выложили школьники в Башкирии

27 июля 2023, 09:04
Фото: Мечетлинский района Республики Башкортостан// VK.com

В Башкирии школьники выложили камнями букву Z рядом с надписью «Миру мир»

Идея обновить дизайн местной достопримечательности поступила от местной школы, сообщили в администрации Мечетлинского района

Так, на горе в селе Малоустьикинское уже много лет существует надпись «Миру мир», но местная школа решила добавить к ней букву Z. Идею поддержали и сами жители.

Как сообщили в администрации, литера «Z» в данном случае означает символ «За победу!». Известно, что школьники ежегодно обновляют и красят надпись «Миру мир».

Примечательно, что пользователи в комментариях пишут, что ухаживать и обновлять надпись — это старая местная традиция, которую старшее поколение передает младшему из года в год.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество
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