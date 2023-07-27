Необычную надпись камнями выложили школьники в Башкирии

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Так, на горе в селе Малоустьикинское уже много лет существует надпись «Миру мир», но местная школа решила добавить к ней букву Z. Идею поддержали и сами жители.
Как сообщили в администрации, литера «Z» в данном случае означает символ «За победу!». Известно, что школьники ежегодно обновляют и красят надпись «Миру мир».
Примечательно, что пользователи в комментариях пишут, что ухаживать и обновлять надпись — это старая местная традиция, которую старшее поколение передает младшему из года в год.