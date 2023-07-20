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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Эксперт рассказала, как справиться с жирной кожей головы и сохранить прическу свежей

20 июля 2023, 05:58
Многим женщинам знакома проблема жирной кожи головы, которая мешает сохранять прическу чистой дольше времени. Однако, с правильной процедурой мытья головы можно справиться с этой проблемой.

Трихолог Елена Баранова дала несколько советов. Во-первых, рекомендуется мыть голову регулярно, но только по мере необходимости. Частое мытье может пересушить кожу, вызывая появление перхоти. Шампунь, разработанный специально для жирных волос, без содержания масел, но с ухаживающими аминокислотами, станет оптимальным выбором, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во-вторых, при мытье следует уделить особое внимание коже головы, так как именно здесь выделяется себум. Шампунь следует наносить на корни волос, а не на кончики, и массировать кожу головы нежными движениями кончиков пальцев. Массаж продолжительностью 2-3 минуты поможет убрать излишки сала и загрязнений.

Кроме того, для жирных волос рекомендуется применять кондиционер только на кончиках волос, избегая его нанесения на корни и кожу головы.

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