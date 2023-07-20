Эксперт рассказала, как справиться с жирной кожей головы и сохранить прическу свежей

Во-вторых, при мытье следует уделить особое внимание коже головы, так как именно здесь выделяется себум. Шампунь следует наносить на корни волос, а не на кончики, и массировать кожу головы нежными движениями кончиков пальцев. Массаж продолжительностью 2-3 минуты поможет убрать излишки сала и загрязнений.