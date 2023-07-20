5 шагов после нападения собаки

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Мария Сафонова, участник Ассоциации юристов России, в разговоре с RuNews24.ru рассказала о важных нюансах, связанных с правилами владения и выгула собак, а также перечислила пять простых, но важных действий, которые должен предпринять человек после нападения собаки.
Многие владельцы хвостатых, особенно в небольших городах, практикуют самовыгул, беззаботно отпуская животное гулять без присмотра. С недавнего времени такие действия являются нарушением измененного законодательства. Владельцы собак теперь должны полностью исключить возможность неконтролируемого передвижения своего питомца по автодорогам, детским и спортивным площадкам, во дворах и общих помещениях многоквартирных жилых домов.
«Проще говоря, самовыгул запрещен законом — свободное передвижение животного (без контроля хозяина) в местах, где ходят люди, играют дети, ездят машины, не разрешается», — отметила Мария Сафонова.
Также любители собак часто забывают о том, что, если их питомец выше 40 см в холке, то при выгуле собака должна носить намордник и быть на поводке. Тем более, независимо от своих размеров, на поводке и с намордником должны быть собаки особо опасной породы. В их числе акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта и ряд других.
Сафоново подчеркнула, что при выгуле одну большую собаку должен провожать один взрослый хозяин. Иными словами, если у семьи две большие собаки, то выгуливать их допускается только двум взрослым.
Выходит, что единственное место, где собака может находиться и свободно гулять без ограничений — это личная территория владельца возле частного дома. И то только в случаях, если территория обнесена забором, через который собака не может проникнуть. Кроме того, на заборе должна быть табличка: «Объект (территория) охраняется собаками!» или «Осторожно, злая собака!».
Что делать, если вас все-таки укусила собака? Мария Сафонова рекомендует придерживаться следующих действий:
— обратитесь за медицинской помощью: помимо непосредственного получения помощи, вам нужно зафиксировать причиненный вред здоровью;
— напишите заявление в полицию;
— соберите документы о размере вреда: чеки на одежду и лекарства, процедуры и расходные материалы;
— потребуйте у хозяина животного добровольную компенсацию, причем необходимо письменное подтверждение;
— обратитесь в суд, если не получится договориться, подавайте иск.
Если сумма требований — до 50 тысяч рублей, обращайтесь в мировой суд, если больше — в районный.
«Если у агрессивного животного нет владельца, это не значит, что потерпевшему никто не должен возместить материальный ущерб. В этом случае исковое заявление подается на орган местного самоуправления, отвечающий за ловлю бродячих животных в вашем городе», — подытожила юрист.