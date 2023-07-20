5 шагов после нападения собаки

Также любители собак часто забывают о том, что, если их питомец выше 40 см в холке, то при выгуле собака должна носить намордник и быть на поводке. Тем более, независимо от своих размеров, на поводке и с намордником должны быть собаки особо опасной породы. В их числе акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта и ряд других.