Акция «Единой России» «Собери ребенка в школу» охватит новые регионы

«Уже немного времени остаётся до начала нового учебного года, и многие родители начинают беспокоиться о подготовке всего необходимого для ребенка. И по традиции мы объявляем старт акции „Собери ребенка в школу — 2023“, которая продлится до 20 августа. Часто мы получаем письма и обращения от малоимущих и многодетных семей с просьбой помочь собрать детей в школу. Конечно же, не можем оставить без внимания и детей из новых регионов, которые сейчас приехали в нашу республику. Все вместе мы можем помочь детям собрать необходимый набор школьных принадлежностей, чтобы они могли полноценно включиться в учебный процесс. В прошлом году региональная приёмная передала комплекты школьных товаров ребятам из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и тем, кто прибыл в Башкортостан из новых регионов. Обычно помогали депутаты всех уровней и просто жители. „Добро в ладошках“ — так будут называться точки приёма благотворительной помощи. В этом году их будет две: штаб общественной поддержки „Единой России“ по улице Заки Валиди, 1 и региональная общественная приёмная партии на улице Достоевского, 73», — рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.