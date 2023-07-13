Акция «Единой России» «Собери ребенка в школу» охватит новые регионы

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Особый акцент «Единая Россия» сделает на детях участников военной спецоперации и детях из новых регионов.
Координатор партийного проекта «Новая школа», первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по просвещению Алена Аршинова сообщила, что в 2022 году такой поддержкой воспользовались порядка 200 тысяч школьников во всех российских регионах. Как сообщает rostovgazeta.ru, она призвала неравнодушных россиян оказать помощь детям при подготовке к учебному году — отправить в один из более чем четырех тысяч организованных ЕР пунктов приема школьных принадлежностей канцелярию, наборы для детского творчества, школьную форму и обувь, школьные рюкзаки, спортивный инвентарь. Уточнить адреса пункта в каждом конкретном населенном пункте можно в региональном отделении «Единой России» или партийной приемной. Кроме того, сбором необходимых принадлежностей будут заниматься и штабы общественной поддержки «Единой России».
Как заявил глава центрального исполнительного комитета ЕР Александр Сидякин, на новых территориях РФ перед началом прошлого учебного года рюкзаки с учебными принадлежностями были переданы примерно 40 тысячам школьников.
Александр Сидякин подчеркнул, что в текущем году наборы для школы также предоставят. Их получат первоклассники, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Выдавать их будут в сети пунктов выдачи гуманитарной помощи «Единой России», через исполнительные комитеты партии в новых регионах, а также в специальных пунктах, открытых ЕР совместно с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске. Гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно забрать рюкзаки с учебными принадлежностями, их привезут волонтеры партии.
Кроме того, Алена Аршинова сообщила, что депутаты-единороссы и родители школьников примут участие в проверке готовности пришкольных территорий и спортивных площадок ко Дню знаний. Годом ранее в таких проверках уже смогли поучаствовать 12 тысяч родителей, которые оценили качество планового и капитального ремонта зданий, школьных столовых, а также уровень благоустройства школьных территорий, выполненного по программе капремонта школ ЕР. Депутаты встречаются с родителями и учителями, чтобы учесть их рекомендации при планировании работ, которые необходимо провести перед новым учебным годом.
Как сообщает сайт партии ER.RU, отделения «Единой России» в новых регионах также будут обеспечивать школы учебной и художественной литературой, оборудованием и инвентарем для актовых и спортивных залов, а волонтеры ЕР возьмут на себя обязанности по уборке и озеленению пришкольных зон.
«Уже немного времени остаётся до начала нового учебного года, и многие родители начинают беспокоиться о подготовке всего необходимого для ребенка. И по традиции мы объявляем старт акции „Собери ребенка в школу — 2023“, которая продлится до 20 августа. Часто мы получаем письма и обращения от малоимущих и многодетных семей с просьбой помочь собрать детей в школу. Конечно же, не можем оставить без внимания и детей из новых регионов, которые сейчас приехали в нашу республику. Все вместе мы можем помочь детям собрать необходимый набор школьных принадлежностей, чтобы они могли полноценно включиться в учебный процесс. В прошлом году региональная приёмная передала комплекты школьных товаров ребятам из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и тем, кто прибыл в Башкортостан из новых регионов. Обычно помогали депутаты всех уровней и просто жители. „Добро в ладошках“ — так будут называться точки приёма благотворительной помощи. В этом году их будет две: штаб общественной поддержки „Единой России“ по улице Заки Валиди, 1 и региональная общественная приёмная партии на улице Достоевского, 73», — рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.