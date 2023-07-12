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Проект депутатов Башкирии о предельном возрасте госслужащих принят во втором чтении

12 июля 2023, 10:26
Фото: 1MI
Госсобрание Башкирии предложило внести изменения в действующий закон и руководителей аппаратов региональных законодательных органов с 65 до 70 лет, сообщает пресс-служба заксобрания.

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект, которые подразумевает увеличение предельного возраста некоторых госслужащих до 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии.

— Речь идет о возможности продления срока гражданской службы отдельным служащим категории «руководители» главной группы должностей с 65 до 70 лет назначившим его на должность должностным лицом по согласованию с председателем законодательного органа субъекта Российской Федерации, — добавил председатель заксобрания РБ Константин Толкачев.

Напомним, что в Госсобрании РБ еще в начале 2023 года заявляли о своем намерении внести данный законопроект. Тогда Константин Толкачев мотивировал решение тем, что по федеральному закону предельный возраст для госслужащих аналогичный должностей в аппаратах Совета Федерации, Госдуме и исполнительных органах был повышен. В законодательных органах власти субъектов РФ также востребованы «профессиональные компетенции опытных работников». Уже в мае законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении — инициативу поддержали 336 депутатов, еще 12 высказались против.

#Элина Сайфранова
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