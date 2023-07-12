Проект депутатов Башкирии о предельном возрасте госслужащих принят во втором чтении

Напомним, что в Госсобрании РБ еще в начале 2023 года заявляли о своем намерении внести данный законопроект. Тогда Константин Толкачев мотивировал решение тем, что по федеральному закону предельный возраст для госслужащих аналогичный должностей в аппаратах Совета Федерации, Госдуме и исполнительных органах был повышен. В законодательных органах власти субъектов РФ также востребованы «профессиональные компетенции опытных работников». Уже в мае законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении — инициативу поддержали 336 депутатов, еще 12 высказались против.