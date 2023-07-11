Власти Уфы рассказали, как будут бороться с пробками после закрытия Шакшинского моста

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В Уфе на этой неделе начнутся дорожные работы при выезде с Шакшинского моста. Как сегодня, 11 июля, сообщил начальник управления по строительству и ремонту дорог Уфы Константин Паппе, на участке будет расширена одна полоса движения.
Таким образов власти надеются облегчить поток автомобилей во время ремонта Шакшинского моста. Данные работы планируется завершить до 30 июля.
Напомним, что стоимость контракта на ремонт Шакшинского моста составила 2,2 млрд рублей. Завершение работ по основному мостовому сооружению намечено к 31 декабря следующего года.